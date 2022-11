Musk bevestigt massa-ontslag bij Twitter

In een eerste e-mail aan de medewerkers van Twitter heeft Elon Musk, de nieuwe eigenaar van het berichtennetwerk, donderdag een massa-ontslag aangekondigd. De kantoren zijn tijdelijk gesloten, tot duidelijk is wie mag blijven en wie niet. De eerste medewerkers zijn al afgesloten van de bedrijfssystemen, blijkt uit berichtgeving van de Washington Post.

Vrijdagmiddag (9 uur ’s ochtends Amerikaanse tijd) krijgen alle 7.500 medewerkers een mail met als onderwerp ‘Your Role at Twitter’ – jouw rol bij Twitter – en horen ze of ze hun baan houden. De verwachting is dat Musk de helft van het personeel zal ontslaan. „Vergeet niet je spambox te controleren”, luidt het advies.

Twitter is een berichtennetwerk waar ongeveer 230 miljoen gebruikers discussiëren over actuele zaken en nieuws. Het is een veel kleiner netwerk dan Facebook, maar wel invloedrijk, met name in de mediawereld.

Elon Musk – de rijkste persoon op aarde is de topman van Tesla en heeft een Twitter-account met 112 miljoen volgers – kocht Twitter voor 44 miljard dollar. Musk vindt Twitters moderatiebeleid te strikt – en met hem veel Republikeinse Amerikanen. Musk heeft ook plannen om de hoeveelheid spam en bots te verminderen en wil een grote groep gebruikers laten betalen voor Twitter.

Na een vijandig bod krabbelde Musk echter terug en wilde van de deal af. Het economische tij voor sociale media is inmiddels verslechterd – de advertentiemarkt krimpt en ook andere socialemediabedrijven bezuinigen. Onder dreiging van een rechtszaak zit Musk toch aan Twitter vast – vorige week werd hij eigenaar.

Musk snijdt in de kosten om het verlieslijdende Twitter winstgevend te krijgen. Massa-ontslag is de snelste methode. Wat dat voor gevolgen heeft voor bijvoorbeeld Twitters moderatiebeleid – er werken tweeduizend mensen om verspreiding van nepnieuws en haatzaaierij tegen te gaan – is niet duidelijk. Musk denkt dat slimme software en een externe raad van toezicht die taak deels kunnen overnemen.