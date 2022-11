Miljoenen euro’s extra naar gemeenten om bibliotheken voor iedereen bereikbaar te houden

Gemeenten krijgen vanaf volgend jaar meer geld, zodat iedere gemeente een volwaardige bibliotheek kan onderhouden. Dat heeft staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media, D66) vrijdag bekendgemaakt in een Kamerbrief. In vijftien gemeenten ontbreekt nu een bibliotheek, of staat er één die niet aan alle kwaliteitseisen voldoet. Om daar verandering in te brengen ontvangen gemeenten vanaf komend jaar 29,7 miljoen euro extra, oplopend tot 58,7 miljoen in 2025.

De bibliotheek is volgens Uslu „een plek waar als kind werelden voor je open gaan, waar kennis, verhalen en andere perspectieven voor iedereen binnen handbereik zijn”. De staatssecretaris wil daarom de „gaten in het fysieke bibliotheeknetwerk” dichten. Iedereen moet makkelijk de bibliotheek kunnen bereiken, vindt Uslu.

Het aantal fysieke bibliotheken is de laatste tien jaar afgenomen, van 843 naar 744. In het regeerakkoord staat dat er gestreefd moet worden naar een „toekomstgerichte bibliotheekvoorziening” in elke gemeente. Een motie van Mohammed Mohandis (PvdA), Lucille Werner (CDA) en Lisa Westerveld (GroenLinks) waarin stond dat elke gemeente een volwaardige bibliotheek moet hebben, werd in de zomer door de Tweede Kamer aangenomen. Uslu geeft daar nu gehoor aan.

Voor directeur Klaas Gravesteijn van de Vereniging Openbare Bibliotheken is de aankondiging een „erkenning” voor de bibliotheken, na „een lange periode van bezuinigingen”. Dat zegt hij tegen persbureau ANP. Volgens Gravesteijn zijn de bibliotheken in Nederland „verschraald”, en hebben twee op de drie bibliotheken een geldtekort.

Lees ook: Is er nog een toekomst voor de ‘bieb’?