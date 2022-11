Klimaatactivisten Rome besmeuren werk Van Gogh met soep

Opnieuw hebben klimaatactivisten een schilderij van Vincent van Gogh besmeurd met soep. Ditmaal hadden ze het voorzien op De zaaier die in het Palazzo Bonaparte in Rome hangt. Dat melden Italiaanse media vrijdag. Het schilderij is beschermd door glas, dus het is waarschijnlijk onbeschadigd gebleven.

Vlak na de actie heeft de beveiliging ingegrepen en de bezoekers uit de ruimte gedirigeerd. De activisten riepen dat de wereld moet stoppen met steenkool gebruiken en dat meer moet gebeuren om klimaatverandering tegen te gaan. Het viertal sprak namens de Italiaanse tak van Extinction Rebellion.

In allerlei landen hebben klimaatactivisten schilderijen beklad. Het is voor zover bekend het derde werk van Van Gogh dat met soep is besmeurd: vorige maand vloog in Londen tomatensoep over (het met glas beschermde) doek van Zonnebloemen. Al eerder was Bloeiende perzikboom in de Britse hoofdstad doelwit van een actie. De betogers vinden dat de landschappen die Van Gogh maakte, inmiddels worden verwoest door klimaatverandering.