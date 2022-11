Kabinet werkt aan strengere regels voor particuliere scholen

De Onderwijsinspectie gaat privéscholen onderwerpen aan een kwaliteitscontrole voor ze opengaan. Het kabinet werkt aan een wet die zo’n preventieve inspectie regelt, zo heeft minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs, VVD) donderdagavond aan de Tweede Kamer laten weten. Onder meer gaat de Onderwijsinspectie toetsen of bevoegde docenten voor de klas staan in de particuliere scholen en of het burgerschapsonderwijs in orde is. Net zoals ze doet met openbare, door de overheid bekostigde scholen.

Minister Wiersma vindt dat de overheid nu te weinig zicht heeft op de privéscholen. In feite staat het iedereen vrij een school op te richten en leerlingen te werven. Nu is het zo dat initiatiefnemers hun school moeten aanmelden binnen vier weken na de oprichting. Wiersma noemt dat „onwenselijk” en „oneerlijk en soms onverantwoord richting de leerlingen”. „Als je leerplichtig bent, moet je vanaf dag één kunnen vertrouwen op goed onderwijs, of dit nu op een bekostigde of particuliere school is.”

Het kabinet wil sneller kunnen ingrijpen „als sprake is van zorgelijke signalen”. Bovendien zouden privéscholen, die voor een groot deel worden gefinancierd door de ouders van de leerlingen, nog niet open mogen als ze niet langs de toets van de Inspectie komen. Geregeld komt het voor dat de Inspectie publieke scholen afkeurt omdat hun burgerschapsonderwijs niet in orde is. Wiersma werkt de komende maanden aan de wet en verwacht die volgend jaar naar de Tweede Kamer te kunnen sturen.

Religieuze scholen

Nederland kent naast openbare ook bijzondere scholen, die hun onderwijs volgens een (religieuze) levensbeschouwing inrichten en daar ook eisen aan kunnen stellen. Zo mag het bestuur van een katholieke school eisen dat leerlingen geen hoofddoek dragen. Beide soorten onderwijsinstellingen worden door de overheid gefinancierd. De Inspectie houdt toezicht op deze scholen door de kwaliteit van het onderwijs te controleren, maar mag zich niet mengen in religieuze kwesties op de scholen. Die kwaliteitscontrole gaat als het aan Wiersma ligt ook gelden voor privéscholen.

Afgelopen maanden hebben verschillende initiatiefnemers een school opgericht. Zo hebben politici van Forum voor Democratie de Renaissance-school geopend in Almere. Daar krijgen vier leerlingen van diverse leeftijden les. Hun ouders betalen per maand een eigen bijdrage van 300 euro.

Ook werd onlangs bekend dat Soner Atasoy, de oud-bestuurder van het islamitische Cornelius Haga Lyceum, een privéschool heeft gesticht. Het zogenoemde Achterhuis Lyceum in Den Haag telt 45 islamitische leerlingen. Atasoy werd in 2020 ontslagen bij het Haga Lyceum en lag lange tijd met de overheid in de clinch. Het kabinet wilde dat het toenmalig bestuur zou vertrekken, maar Atasoy weigerde dat. Uiteindelijk werd hij ontslagen door de schooldirectie.