Jubileum Sonsbeek afgelast na klachten curatoren over werkomstandigheden

De jubileumeditie van de befaamde Sonsbeek-tentoonstelling in Arnhem gaat in 2024 niet door. Dat heeft burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem dinsdag aan de gemeenteraad laten weten.

Mogelijk kan in 2025 wel een tentoonstelling worden georganiseerd, maar dan moet het bestuur van de internationale beeldententoonstelling eerst orde op zaken stellen, aldus Marcouch. Ook moet het bestuur een plan maken hoe vermeende misstanden bij het bestuur zoals racisme, seksisme, minachting en gebrek aan respect in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Het schrappen van de jubileumtentoonstelling (Sonsbeek bestaat over twee jaar 75 jaar) is in lijn met een advies van een onderzoeksbureau.

Ondraaglijk

Om dat onderzoek had de gemeente gevraagd nadat de curatoren van Sonsbeek 2024 in september plotseling boos opstapten. In een brief aan het bestuur en management van de organiserende stichting Sonsbeek & State of Fashion schreef het curatorenteam dat de arbeidsomstandigheden „precair en uiteindelijk ondraaglijk” waren. Het team voelde zich structureel genegeerd en verwaarloosd en slachtoffer van seksisme en institutioneel racisme.

Uit het door de gemeente ingestelde onderzoek blijkt dat de curatoren wel verder willen, maar niet onder de vlag van de huidige stichting. Daar voelt de gemeente, de belangrijkste financier van het evenement, niet voor.

Geen concreet plan

Omdat de curatoren zijn vertrokken, is er geen concreet plan meer voor de kunstmanifestatie. Het bureau dat onderzoek deed voor de gemeente vindt een editie in 2024 daarom inhoudelijk, financieel en organisatorisch onhaalbaar. Arnhem had al 1,2 miljoen euro gereserveerd voor de expositie. Marcouch adviseert de raad om dat bedrag voorlopig nog wel te reserveren. In maart volgend jaar moet er een plan liggen voor de toekomst van de kunsttentoonstelling.

De Sonsbeek-tentoonstelling werd in 1949 voor het eerst georganiseerd. Door hedendaagse kunst te presenteren tegen de achtergrond van de weelderige natuur van park Sonsbeek hoopte het stadsbestuur de door de oorlog getraumatiseerde inwoners van Arnhem afleiding te bieden. Doorgaans werd de tentoonstelling iedere vier jaar georganiseerd. In het onderzoeksrapport staat dat de vierjarige frequentie nooit een doel op zich is geweest. Er zijn vaker edities overgeslagen, verschoven of aangepast.