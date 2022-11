Inreisverbod complotdenker David Icke oogst kritiek van juristen

Eerder waren het vooral ‘haatpredikers’ die Nederland niet in mochten , zoals drie orthodoxe imams in 2015 of de Amerikaanse dominee Steven Anderson in 2019. Nu is het de Britse ‘complotdenker’ David Icke die twee jaar lang het land en de rest van het Schengengebied niet mag binnenkomen, dit uit vrees voor verstoring van de openbare orde.

Juristen met kennis van constitutioneel recht en mediarecht reageren uiterst kritisch. Zij vinden dat het vreemdelingenrecht oneigenlijk wordt gebruikt om onwelkome opinies uit Nederland te weren.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) liet Icke weten dat hij niet welkom is als spreker op een demonstratie komende zondag. Organisator is ‘Samen voor Nederland’. Die strijdt ‘tegen de toenemende bemoeizucht en regeldruk van de overheid en tegen de globalisering'. Anti-vaccinorganisaties als ‘Viruswaarheid’ zijn bij acties van 'Samen voor Nederland' betrokken, net als actiegroep Gele hesjes en de politieke partij Forum voor Democratie.

De Britse activist Icke onderzoekt naar eigen zeggen waar de macht in de wereld ligt. De Twin Towers in New York zouden op 9/11 door de Amerikanen zelf zijn neergehaald. Een Joodse groepering zou betrokken zijn bij de verspreiding van corona. De in Nederland onbekende Icke verwierf pas bekendheid nadat Forum-fractieleider Thierry Baudet refereerde aan diens ideeën dat de wereld wordt bestuurd door ‘reptielen’, volgens kenners een verwijzing naar een joods complot.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) had bij de gemeente Amsterdam bezwaar aangetekend tegen de komst van Icke vanwege diens ‘antisemitische uitingen’. Linkse actiegroepen hadden tegendemonstraties aangekondigd. „Uw fysieke aanwezigheid kan aanleiding geven tot sterkere reacties vanuit de tegendemonstratie”, schreef de IND donderdag aan Icke.

Inreisverbod als wapen

Juristen vinden dat overheid ten onrechte naar het wapen van een inreisverbod grijpt en daarmee de vrijheid van demonstratie en meningsuiting beperkt. „Sinds ongeveer 2005”, zegt hoogleraar constitutioneel recht Jerfi Uzman (Universiteit van Amsterdam) „is het een trend geworden om het vreemdelingenrecht te gebruiken om mensen met onwelkome opvattingen het recht te ontzeggen hier binnen te komen. Toenmalig minister Rita Verdonk weerde een haatprediker vanwege ‘anti-integratieve opvattingen’. Nu gaat het om veronderstelde onrust en polarisatie. Ik vind dat wel erg gemakkelijk geredeneerd en een zorgwekkende ontwikkeling. Op die manier bemoeit de overheid zich met de inhoud van opvattingen.”

Het begrip openbare orde verschuift steeds meer naar openbare rust, constateert Uzman. „We willen niet gechoqueerd worden. Maar dat is iets anders dan de kans op rellen.”

Ook media-advocaat Sander Dikhoff uit Amsterdam is uiterst kritisch. Als hoofdregel is censuur niet toegestaan, zegt hij. De redenering om daarvan af te wijken omdat Icke onrust kan veroorzaken door tegenacties, noemt hij „niet sterk”. Dikhoff: „Op de Dam of het Museumplein staan wel vaker tegendemonstranten. Dat is goed, zeker in dit geval. Maar dat moet niet leidend zijn in de beslissing om een controversieel persoon te laten spreken.”

Dikhoff vindt dat Icke toegelaten had moeten worden. „Vervolgens had in de gaten gehouden moeten worden of hij uitingen doet die strafrechtelijk of civielrechtelijk aangepakt moeten worden, bijvoorbeeld wegens haatzaaien of belediging.”