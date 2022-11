IND weert complotdenker Icke uit Schengengebied: ‘Uw gedachtegoed kan aanzetten tot geweld’

De Britse complotdenker David Icke mag twee jaar lang niet in het Schengengebied komen. Dat schreef de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) donderdag in een brief die Icke op zijn website heeft gepubliceerd. De IND bevestigt tegenover NRC de brief te hebben verstuurd. Zondag zou Icke in Amsterdam spreken op een demonstratie.

Een „senior medewerker” van het ministerie van Justitie en Veiligheid levert namens staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) een uitgebreide onderbouwing voor het besluit. In het kort: de komst van Icke naar Amsterdam kan leiden tot geweld.

In de eerste plaats is de IND bang voor ordeverstoringen rondom de demonstratie zelf. „Uw fysieke aanwezigheid kan aanleiding geven tot sterkere reacties vanuit de tegendemonstratie.” Ook Icke zelf zou mogelijk gevaar lopen. Het tweede veiligheidsrisico zit volgens de IND in het gedachtegoed waar Icke voor staat, waarin bewindvoerders en politie worden „gedehumaniseerd”. „Er is grond om aan te nemen dat het uitdragen van uw gedachtegoed kan aanzetten tot meer geweld tegen politici als ze niet meer als mensen worden gezien”

Al met al wegen die dreigingen volgens de IND zwaarder dan de vrijheid van meningsuiting van Icke. „Uw aanwezigheid hier te lande [vormt] een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving.”

‘De sekte is bang’

De signalering van Icke is toegevoegd aan het Schengen Informatie Systeem, staat in de brief. Schengenlanden, die hun grenzen voor elkaar hebben geopend, gebruiken dat systeem sinds 1995 om gegevens van geweerde of gezochte personen en voorwerpen met elkaar te delen. Dat betekent dat Icke ook landen als Duitsland, Noorwegen en Zwitserland niet meer in komt.

In het bericht waarin Icke de IND-brief deelt, staat: „David Icke is voor twee jaar verbannen uit landen van de Europese Unie – dat is hoe bang de sekte voor hem is”. Overigens zijn niet alle EU-landen deel van het Schengengebied, en andersom. Icke kan in bezwaar gaan tegen het besluit van de IND, of hij dat ook doet is niet bekend. Donderdagavond schreef Icke wel op Instagram dat hij met de auto onderweg was naar Amsterdam, rond het moment dat bekend werd dat de toegang tot Nederland is ontzegd. Het is onbekend of hij is doorgereisd.

De IND wil verder niets zeggen over de brief. „We willen zo min mogelijk op deze individuele zaak ingaan.”