Over de tekening bij het artikel was „de Rocky Balboa van de Zuidas” best te spreken. Hij was door Gijs Kast strak in het pak vereeuwigd, inclusief een paar stevige bokshandschoenen. Daar eindigde de tevredenheid van Karim Aachboun met het artikel dat NRC maandag 31 oktober afdrukte onder de kop Hoe adviseur Aachboun keer op keer zijn hand overspeelt. Hij beschuldigt de krant van „een poging tot karaktermoord”, zo bleek uit een toelichting bij het stuk. Met zijn compagnon Ad Aerts in adviesbureau Taxeco had hij een kort geding tegen NRC aangespannen.

Over dat kort geding zo meer, zij het niet alles, want de zitting viel vrijdag samen met de deadline van deze rubriek. Voor wie het artikel las, was het niet verwonderlijk dat dit duo naar de rechter stapte. Een van de hoofdlijnen ervan was dat Aachboun en Aerts heel vaak juridische procedures aanspannen.

Dit voorjaar was er nog geen spoor van een gevecht tussen ‘de Rocky Balboa van de Zuidas’ en de slijpsteen voor de geest. In april 2022 meldde Aachboun zich namens de stichting Music#MeToo bij de mediaredactie van NRC, waar hij sprak met chef Media Karel Smouter en (op dat moment) medewerker Mark Koster. Aachboun vertelde dat hij nieuws had: een politiemelding over seksueel misbruik door mediapersoonlijkheid Johnny de Mol. Het was drie maanden na de onthullingen over de misstanden bij The Voice of Holland; mediafamilie De Mol lag onder een journalistiek en maatschappelijk vergrootglas. Eerder al had de ex van Johnny de Mol, Shima Kaes, aangifte gedaan van mishandeling. Karel Smouter: „Als je als medium wordt benaderd door een bron met informatie over de machtigste mediafamilie van Nederland dan luister je.”

Aachboun toonde NRC een video waar de stichting Music#MeToo aan werkte. Later verscheen op het oog dezelfde video op de site van de stichting. Daarin wordt gesproken over de politiemelding tegen De Mol, waarvan de inhoud uit de doeken wordt gedaan door een onherkenbaar gemaakte actrice. Er wordt verwezen naar ‘Yvonne’ en ‘spionnen’; waarbij de kijker zelf maar moet weten dat het hier gaat om Yvonne Coldeweijer en haar online ‘juice channel’. Coldeweijer – en een reeks anderen – trekken de laatste jaren veel aandacht door geruchten uit de amusementswereld te verspreiden met minder terughoudendheid dan de reguliere showbizzpers.

Ook met minder terughoudendheid dan NRC. De mediaredactie onderzocht de tip over De Mol, ook al omdat de presentator onder druk van de beschuldigingen aan zijn adres was gestopt met de presentatie van zijn (overigens weinig succesvolle) talkshow HLF8. Er werd echter niets gevonden dat het verhaal van Music#MeToo ondersteunde; de juice die door andere kanalen stroomde, haalde NRC niet.

Sterker: na onderzoek van mediaredacteur Bart Hinke raakte de krant er steeds meer van overtuigd dat het verhaal meer in de werkwijze van de Taxeco-mannen zat dan in Johnny de Mol. Dat is volgens chef Smouter in lijn met de doelstelling van zijn redactie: „We willen de achterkant van het mediavak laten zien. De macht controleren betekent ook dat je de uitdagers van die macht bevraagt op de merites van hun claims.” Hij vindt dat zeker tegen de achtergrond van de juicekanalen met hun losse journalistieke moraal van groot belang. Dat denk ik ook. De afgelopen jaren is er, mede door #MeToo, bij de serieuze pers meer belangstelling voor wat er voorvalt in het persoonlijk leven van beroemdheden. Niet uit een verlangen om alles over de levens van de sterren te weten, maar om machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag op het spoor te komen. De overlap in onderwerpen mag niet leiden tot verslapping van de journalistieke mores. Al zijn het in personele zin geen gescheiden werelden. Freelance journalist Mark Koster maakt nu samen met Coldeweijer een podcast.

‘Afdreiging’

Terug naar het bij de rechter aangevochten artikel. Toen duidelijk werd dat de belangstelling van NRC zich had verlegd naar hun eigen werkwijze, hadden Aachboun en Aerts minder behoefte aan contact; in juli wezen zij een verzoek van Hinke om een gesprek af. Ook op de redactie bleef het onderwerp liggen, tot duidelijk werd dat Aerts en Aachboun zouden worden vervolgd voor ‘afdreiging’ van de familie De Mol. De aangifte van zijn ex tegen Johnny de Mol is door het OM geseponeerd. Op 12 oktober stuurde Hinke een ‘feitencomplex’ – het geraamte van het beoogde stuk – aan Aachboun en Aerts, aangevuld met tien vragen. Zij antwoordden met de mededeling dat het feitencomplex vol onjuistheden stond. Ze specificeerden acht punten, onder meer over de rol van Aachboun bij de stichting Music#MeToo, de verwevenheid van verschillende bv’s en de weergave van een procedure tussen Taxeco en een spelersmakelaar. De tien vragen beantwoordden ze niet.

Wel kondigden ze een kort geding aan. NRC besloot niet te wachten met publiceren en zette op 30 oktober het artikel online. De inhoud week op een paar punten af van het feitencomplex. NRC veranderde enkele details naar aanleiding van de acht kritiekpunten van Aachboun. Verder had het OM inmiddels bevestigd Aachboun te zien als verdachte naar aanleiding van een lasteraangifte die advocaat Sébas Diekstra heeft gedaan.

Ik heb inzage gehad in de verdediging van NRC tegen de klachten van Aachboun en Aerts en kan me voorstellen dat de krant niet wilde wachten met publiceren over de werkwijze van deze ‘Rocky Balboa’ die, zoals het artikel stelde, „zelden succes [heeft] in de rechtszaal”. Of dat ook in het kort geding tegen NRC het geval was, is bij het schrijven van deze alinea nog niet duidelijk. De rechter doet op 18 november uitspraak.

Arjen Fortuin

Reacties: ombudsman@nrc.nl Spreekuur op maandag via nrc.nl/ombudsman

DE LEZER SCHRIJFT… Over een SUV in de autotestrubriek Is het, in een tijd waar de klimaatcrisis onze grootste bedreiging is, nog passend om in een autotest te jubelen over een topzware Range Rover die 1 op 10 rijdt? Het gaat me niet om het decadente karakter van de prijs, ieder het zijne, maar dergelijke milieuverkwisting aanprijzen past niet in een tijd waarin een ieder zijn steentje moet bijdragen. René Geerling

DE KRANT ANTWOORDT… Bas van Putten, de auteur van de autorubriek, kreeg ook online veel kritiek op zijn artikel. Hij wil alle belangrijke nieuwe modellen aan bod laten komen. „De Range Rover is de benchmark in zijn genre, dat van de luxueuze terreinwagen. Elk nieuw model is, eens per decennium, een gebeurtenis. Die sla ik niet uit valse schaamte over. Ik heb mijn liefde voor de auto niet onder stoelen of banken gestoken, ik ben ook liefhebber. Maar als ik jubel, dan op objectieve gronden. De ironische twist van het stukje is de lezer wellicht ontgaan. De auto is, zoals ik schrijf, niet de zoveelste benzineslurper. Zelfs de benzineversie die ik reed is opmerkelijk zuinig. Voor mensen met principes is er de plugin hybride-versie, in 2024 volgt een elektrische Range Rover. Omdat beide voor de pers nog niet beschikbaar zijn nam ik deze, maar Land Rover doet zijn best.”