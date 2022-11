Geloven in jezelf wakkert een licht aan

Circa 2012 werd in het zuiden van Chicago een nieuw subgenre binnen hiphop geïntroduceerd: drill. Keith Cozart, ook wel Chief Keef, was de eerste. Na hem stonden talloze jongeren op die de omstandigheden waarin zij opgroeiden vingen in dat nieuwe geluid. Inmiddels is het genre niet meer te definiëren als één soort geluid. Wat wel hetzelfde is gebleven is dat menig drillrapper je op een duistere beat uitgebreid uitlegt dat hij niet degene is met wie je moet fucken als je die libi liefhebt.

Chief Keef en de homies met wie hij opkwam noemden zichzelf de Gloryboyz of Glogang. Hoewel drill volgens velen weinig positiefs in zich heeft, was Chief Keefs bijdrage in de totstandkoming van het genre ieder geval voor hem een glorieus wapenfeit, want dankzij het succes dat volgde ontstegen hij en zijn team hun omstandigheden en konden ze het leven in de hood achter zich laten.

Waar men ervan uitgaat dat drill een genre is dat geweld verheerlijkt, moet je niet denken dat iemand gelukkig wordt van de shit they rap about. Sterker nog, de meeste artiesten zien drill als een uitweg van de omstandigheden waar ze over tarpen- (praten). De omstandigheden waar ik het hier – en zij het in hun tunes – over heb zijn niet het gevolg van drillmuziek, maar de oorzaak.

Glo [bnw.]Gloo 1. Vooruitgang boeken in het leven 2. Iemand in z’n glorietijd, in dezen „in je glo” 3. Afkorting van het woord glory, oftewel glorie, bijv: youngboy, je ziet me pieken ben in me glo boy / Ze willen me uit me glo halen, ze willen me niet goed zien / happy glo day, vele jaren na deze!

The Gloryboyz, beter bekend als Glo Gang, of GBE (Glory Boyz Entertainment) waren de eersten die succesvol werden binnen het drillgenre. Frontman Chief Keef was in z’n glory, en met zijn succes inspireerde hij generaties wereldwijd – een zestienjarige die zijn hele team vanuit zijn succes op sleeptouw nam.

Binnen no time tekende hij een recorddeal van een paar miljoen, wat voor hem z’n ticket uit de hood was. Hij had een uitweg gevonden uit de armoedige en gewelddadige omstandigheden waarin hij en zijn vrienden opgroeiden. Sindsdien is ‘glo’ een begrip geworden, en staat het voor iemand die aan is, voor iemand die de gevierde man van het moment is, kortom: voor iemand die succesvol is. Vrouwen kunnen trouwens ook glo’en. De glo is aan eenieder besteed.

Wij van de Smibanese University zijn gloryboyz en -gyals. Gezien wij leven voor vooruitgang zijn we loyaal aan de glo. Jezelf ontstijgen middels een zegenreeks willen we allemaal. De sleutel voor Chief Keef was het intrinsieke geloof dat een rijkelijk bestaan in het verschiet lag, want anders zou hij binnen no time huisvesting vinden op het kerkhof.

Blindelings in jezelf geloven wakkert een licht aan, en wanneer dat licht begint te gloeien kom je in je glo. Wanneer dit licht afgeeft op je omgeving, en het licht at some point groter is dan jijzelf ben je officieel in je glo. Tegenwoordig zeggen sommigen zelfs happy glo day in plaats van happy birthday, want je jaardag is in principe een glo op zich. Die dag sta je in het zonnetje, en wanneer je in het zonnetje staat ben je in je glo. Sterker nog: wanneer je in je glo bent, ben je de zon zelf.