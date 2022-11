FIFA roept WK-landen op het toernooi in Qatar te depolitiseren

Deelnemende landen aan het WK in Qatar moeten zich vooral richten op het voetbal en zich niet mengen in „ideologische en politieke gevechten”, dat is een oproep van de FIFA. Voorzitter Gianni Infantino schrijft dat de bond „alle overtuigingen probeert te respecteren” zonder de wereld „moreel de les te lezen”. Dat meldt de Britse sportzender Sky Sports, die de brief in handen heeft. De KNVB bevestigt vrijdag de brief te hebben ontvangen.

Volgens Infantino is iedereen welkom in Qatar „ongeacht geslacht, nationaliteit of seksuele oriëntatie”. De mondiale voetbalbond bepleit in de brief het toernooi zoveel mogelijk te depolitiseren, maar bepaalde eerder wel op basis van politieke argumenten dat Rusland niet mag meedoen omwille van de invasie van Oekraïne.

De brief is verstuurd naar de bonden van de 32 landen die over ruim twee weken aan het toernooi beginnen. De KNVB laat in een reactie weten de inhoud „intern te bespreken”. Het is niet bekend of Infantino heeft gereageerd op de One Love-aanvoerdersband die Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk tijdens het toernooi draagt. Daarmee wil hij opkomen voor de lhbti-rechten en laten zien dat het Nederlands elftal elke vorm van discriminatie afkeurt.

Omstreden toernooi

Sinds de toewijzing van Qatar als organisator is het toernooi al omstreden. Duizenden arbeidsmigranten kwamen om het leven bij onder meer de bouw van de stadions. Ook op het gebied van mensenrechten heeft de Golfstaat een dubieuze reputatie. Er heerst een vijandig klimaat voor de lhbti-gemeenschap. Zo is in Qatar „homoseksueel gedrag” strafbaar. Het nationale elftal van Australië uitte onlangs stevige kritiek op het Qatarese regime. De spelers en bond drongen aan op hervormingen voor arbeidsmigranten en stelden dat het leed van de slachtoffers niet kan worden genegeerd. Ook riepen de spelers op tot het „decriminaliseren” van homoseksuelen.

Eerder noemde Oranje-bondscoach Louis van Gaal de toekenning van Qatar als toernooiorganisator „belachelijk”. „Het gaat om geld, commerciële belangen. Dat doet ertoe bij de FIFA”, aldus Van Gaal op een persconferentie.

Qatar zelf spreekt van „een ongekende lastercampagne” richting het land. Emir Tamim bin Hamad Al Thani sprak van „verzinsels” en „dubbele standaarden”. Ook werd deze week bekend dat Qatar het toernooi betaalt voor vijftig Oranjefans. In ruil daarvoor ondertekenden ze een gedragscode die voorschrijft dat ze een „positieve bijdrage leveren” aan het toernooi. Het is ook de bedoeling dat ze in het verweer komen tegen kritische opmerkingen op sociale media.

