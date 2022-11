Duitsland vraagt Italië met aandrang om migranten op zee te redden

De nieuwe, rechtse Italiaanse regering onder leiding van Giorgia Meloni is nog maar twee weken aan het werk of ze heeft al de eerste confrontatie over migratie, met Duitsland. De Duitse overheid vraagt Italië met aandrang om hulp te bieden aan de opvarenden van het ngo-schip Humanity 1, dat onder Duitse vlag vaart. Het schip vervoert 104 niet-begeleide minderjarigen, van wie er velen medische hulp nodig hebben. Het jongste kind op het schip is volgens het Italiaanse persbureau Ansa amper zeven maanden oud. In totaal zijn er 179 bootvluchtelingen aan boord.

Behalve de Humanity 1 zijn ook de schepen Ocean Viking en Geo Barents, die allebei varen onder Noorse vlag, naar een veilige haven op zoek. De Geo Barents vervoert 572 bootvluchtelingen en Ocean Viking heeft er 234 aan boord. De drie schepen tellen in totaal dus haast duizend migranten.

Maar de Italiaanse nieuwe minister Matteo Piantedosi (Binnenlandse Zaken, onafhankelijk) waarschuwde de Humanity 1 en de Ocean Viking vorige week dat ze uit Italiaanse territoriale wateren weg moesten blijven, omdat ze de Italiaanse regels inzake veiligheid en de strijd tegen illegale immigratie zouden hebben gebroken. De nieuwe regering in Rome vindt dat migranten die door ngo-schepen onder Duitse en Noorse vlag worden gered, dan ook maar in Duitsland en Noorwegen opvang moeten krijgen. Berlijn antwoordde dat ngo’s die migranten oppikken een belangrijke bijdrage leveren aan het redden van mensenlevens in de Middellandse Zee, en vroeg Rome om dringend bijstand te verlenen.

Na een impasse die nu al dagen aansleept, zegt Italië de humanitaire situatie aan boord van de Humanity 1 van nabij te volgen, en bereid te zijn om noodhulp te verlenen. En Frankrijk wil, als Italië eerst de Ocean Viking laat aanleggen, een deel van de migranten opvangen, zei de Franse minister Gérald Darmanin (Binnenlandse Zaken, Renaissance) vrijdagochtend. Noorwegen meldde vrijdag op zijn beurt dat het „geen enkele verantwoordelijkheid” voelt voor mensen aan boord van schepen die varen onder Noorse vlag.

Politieke koehandel

De politieke koehandel met migranten roept de sfeer op van de jaren 2018 en 2019, toen de radicaal-rechtse Matteo Salvini (Lega) minister van Binnenlandse Zaken was. Hij hield toen de Italiaanse havens dicht voor ngo-schepen met migranten aan boord, die een minderheid van het totale aantal vluchtelingen aan land brengen. Toen de Duitse ngo-kapitein Carola Rackete in 2019 zonder toestemming toch een migrantenschip de haven van het Siciliaanse Lampedusa binnenloodste, werd ze gearresteerd en van het aanmoedigen van illegale immigratie beschuldigd. Die klacht werd later geseponeerd.

De zittende minister Piantedosi was destijds Salvini’s kabinetschef. Tegenover de krant Corriere della Sera stipte Piantedosi deze week aan dat Italië de tijd rijp acht voor Europese solidariteit inzake migratie. Het Italiaanse journalistieke televisieprogramma Otto e mezzo wreef de minister onder de neus dat geen enkel Europees land verhoudingsgewijs zo veel vluchtelingen opvangt als Duitsland: minstens zes keer zo veel als Italië. Alleen al de Oekraïners tonen dat scherpe contrast: zo verblijven er 171.546 Oekraïense vluchtelingen in het 59 miljoen inwoners tellende Italië, tegenover meer dan 1 miljoen in Duitsland, dat 84 miljoen inwoners heeft. Het programma merkte ook op dat veel migranten die op Sicilië arriveren uiteindelijk verder reizen naar Frankrijk, Duitsland of de rest van Noord-Europa.