Kinderen voetballen in een wijk in het Noord-Engelse Oldham. De plaats heeft een van de hoogste percentages van kinderarmoede in het land. De centrale bank van het Verenigd Koninkrijk, de Bank of England, verhoogde donderdag de rente met 0,75 procent, het hoogste percentage in ruim dertig jaar tijd. Het is een poging om de inflatie, in het VK ruim 10 procent in september, in te dammen. Woensdag nam de Fed, de Amerikaanse centrale bank, eenzelfde besluit.

Foto Oli Scarff / AFP