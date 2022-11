Derde klimaatactivist Mauritshuis ook veroordeeld tot twee maanden cel

De derde klimaatactivist die betrokken was bij de protestactie in het Mauritshuis in Den Haag is vrijdag veroordeeld tot twee maanden celstraf, waarvan één voorwaardelijk. Eerder deze week kregen de twee andere betrokken activisten soortgelijke straffen opgelegd.

De 45-jarige David S. gooide vorige week namaaksoep over activist Wouter M. heen, die zijn hoofd tegen de glasplaat van het schilderij Meisje met de parel had geplakt. S., die het woord voerde tijdens de actie, lijmde zich vast aan het paneel waarop het schilderij van schilder Johannes Vermeer zat. Het glas en de achterplaat van het kunstwerk raakten beschadigd, het schilderij zelf niet.

Lees ook: ‘Ik word boos op die mensen, niet op klimaatverandering’: dit vinden bezoekers van klimaatactivisme in musea

Volgens de politierechter is er sprake van openlijk geweld. „De schok die de actie teweegbracht kan niet als vreedzaam worden beschouwd”, aldus de rechtbank. De officier van justitie, die dezelfde straf had geëist, wees er eerder op dat de klimaatactivisten een „enorm risico” hadden genomen. „Het recht op demonstratie eindigt waar openlijk geweld in een museum begint”, zei hij.

Volgens de advocaat van de verdachte valt de actie onder de vrijheid van demonstratie. Net als de eerdere deze week veroordeelde M. gaat S. in hoger beroep. S. toonde zelf spijt van zijn actie en benadrukte dat hij ervoor had gezorgd dat zijn soep niet schadelijk zou zijn voor het schilderij. Zijn actie noemde hij „een daad van politiek protest”.