De schitterende Oudemanhuispoort

Sinds er in de Oudemanhuispoort een doorgang is gemaakt naar de tuinen van de Vendelstraat is niet alleen het licht er veranderd, maar ook het geluid. Het klinkt er nu zoals het op de stille Oudezijds klinkt, de echo van de poort is verdwenen, zoals het licht er lichter, groener is geworden. Vroeger stapte je echt een tunnel binnen, waarvan je het licht aan het einde misschien wel kon zien, maar nauwelijks als zodanig ervoer. Het weinige licht dat er binnenviel, kwam van het pleintje met de hoge bomen en het beeld van Barlaeus en Vossius, geleerden die elk op een van de toonaangevende Amsterdamse gymnasia schoolgingen, vandaar. Het is er vaak doodstil, maar als de deuren van de universiteit opengaan, kan je je weer terug wanen in het speelkwartier van je oude lagere school.

Ik kwam graag in de Oudemanhuispoort, al was het maar om de heerlijke doorsteek naar de Staalstraat, waar Cine Qua Non zijn lokroep al liet horen. Maar veel gekocht heb ik er nooit, de mannen die er de dienst uitmaakten, wisten altijd precies wat alles waard was en gooiden er vervolgens nog een schepje bovenop. Maar als je in korte tijd het verzameld werk van Graham Greene in pockets wilde aanschaffen was je hier aan het juiste adres, en wat ik prachtig vond was de ‘Boekenberg’ die er een tijd lang iedere middag op een van de tafels werd uitgestort. Alles in de berg kostte een gulden meen ik, en vooral op poëziegebied viel er vaak wat te halen.

Mijn ergste herinnering is aan de zondagmiddag dat ik in de geheel verlaten Poort een handelaar aantrof die alle nummers van het legendarische tijdschrift Mandril had liggen, op een nummer na, te weten nummer 1. Mandril bestond van oktober 1948 t/m januari 1953, 52 nummers, en wilde de Nederlandse New Yorker zijn, met fraaie covers, cartoons van Bertram, Boost, Hugh Jans en Wim van Wieringen, verhalen van Marga Minco, Ed Hoornik, Frits van der Molen, E. Elias, Apie Prins, Jacques Gans, en tekeningen van Remco Campert en Lucebert, om maar eens een paar medewerkers te noemen. 51 nummers van Mandril. Te koop! Duur natuurlijk, maar van duur is nooit iemand armer geworden. Maar ik had zo de pest in over dat eerste nummer wat los verkocht was, dat ik een paar nummers uit de stapel viste en het daarbij liet.

Eeuwige spijt natuurlijk, spijt, spijt, spijt, want de paar nummers die ik wel heb zijn schitterend. Net als de Oudemanhuispoort toen ik hem onlangs bezocht. Veel kramen, lekker druk en fijne specialismen, zoals film, jazz, kinderboeken, klassieke muziek, kleine knaagdieren, Mondriaan en Alice in Wonderland. Geen Mandril, maar spijt is ook een mooi bezit.

Guus Luijters schrijft op gezette tijden over boeken en boekhandels in Amsterdam.