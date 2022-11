Goed nieuw is ook nieuws. Vorige week diende het kabinet een wetsvoorstel in dat studenten vanaf volgend studiejaar weer een basisbeurs geeft én dat de aanvullende beurs voor veel meer studenten beschikbaar maakt dan nu, of ooit tevoren. Voortaan zullen kinderen wier ouders samen tot 70.000 euro per jaar verdienen een financiële aanvulling kunnen krijgen op de basisbeurs.

Dat gaat om een grote groep mensen – want veruit de meeste gezinnen leven van anderhalf tot twee keer ‘modaal’, ofwel 57.000 tot 76.000 euro bruto per jaar. De beurs geldt voor mbo-, hbo- en universitaire studenten en voor hooguit vier of vijf jaar per student.

De financiële positie van je ouders mag in Nederland geen reden zijn om niet te studeren als je dat wel kunt en wilt. Maar dat leek het steeds meer te worden.

Studenten moesten de afgelopen zeven jaar geld lenen om te studeren – een zinvolle investering in jezelf was de redenering – en alleen als hun ouders maximaal 55.000 euro verdienden, kregen ze daarnaast een aanvullende lening, die werd omgezet in een gift als de student binnen tien jaar was afgestudeerd. Hoe rijker je ouders, des te minder je hoefde te lenen.

De gevolgen zijn bekend: 1,6 miljoen studenten en afgestudeerden hadden begin dit jaar een studieschuld – de helft heeft een schuld van meer dan 10.000 euro. Ze mogen die schuld weliswaar in dertig jaar aflossen, maar lange tijd werd die ook nog door banken beschouwd als reden om hen géén hypotheek, of een heel lage, te verstrekken. Buiten dat laatste: studenten voelden een grote druk om snel af te studeren (tijd is geld) en moesten ook baantjes erbij hebben om elke maand rond te komen. Dat deden ze overigens niet overmatig, constateerde het Centraal Planbureau in 2020; ze leenden gewoon veel geld – vaak meer dan de vroegere basisbeurs.

Wat het kabinet nu voorstelt, is een basisbeurs van 275 euro per maand voor uitwonende studenten, en 110 euro voor thuiswonende. Door de woningkrapte woont 60 procent van de studenten bij zijn ouders, dus dat scheelt.

De aanvullende beurs, voor studenten wier ouders tot ruim anderhalf modaal verdienen, zal nog eens (hooguit) 416 euro per maand bedragen als de student op kamers woont. En dan krijgt iedereen die zelfstandig woont ook nog een jaar lang 165 euro per maand als compensatie voor de hoge energierekening.

Veel studenten zullen nog wat moeten lenen en een bijdrage aan hun ouders vragen, maar dit scheelt toch wel echt. De nieuwe beurs betekent minder lenen, minder stress over de toekomst en minder uren werk in een café om rond te komen.

Studentenorganisaties hadden slechts één kritische noot: de studenten die de pech hadden de afgelopen zeven jaar te studeren, krijgen amper compensatie voor de grote schuld die zij opbouwden. Hooguit 1.400 euro per afgestudeerde. Je kunt nu eenmaal niet iedereen compenseren voor eerder gevoerd beleid, zegt minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, D66), en dat is misschien ook wel zo. De studieschuld van alle studenten en oud-studenten bedroeg begin dit jaar 24,4 miljard euro.

Elke leerling in Nederland die wil en kan studeren, moet dat kunnen doen. Dat is niet alleen een basisrecht van henzelf maar ook van belang voor de hele samenleving. De samenleving heeft afgestudeerde mbo’ers, hbo’ers en academici hard nodig voor de toekomst.