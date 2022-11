De gouden tips van Harrison van der Vliet

Alles bij elkaar zo’n 50.000 minuten. Exacte wetenschap is het niet, maar wie vandaag begint aan een non-stopmarathon om alle NRC-podcasts te luisteren is begin december wel ongeveer weer beschikbaar. Als lid van de hoofdredactie verantwoordelijk voor audio ben ik daar wel trots op. Vijf jaar geleden was ik enthousiast over de plannen van Lamyae Aharouay voor een wekelijkse politieke podcast. Dat was een experiment, we wisten nog niet hoe je audio als redactie aanpakt en ook niet of dit wel bij ons paste.

Inmiddels hebben podcasts zich op allerlei momenten in mijn dag en die van de NRC-redactie genesteld. Podcasts van NRC en van andere makers. Er ís ook veel om te luisteren. NRC publiceert elke dag een verhalende nieuwspodcast, elke week gesprekken over politiek, wetenschap en literatuur en een bijzonder interview. Met regelmaat brengen we onderzoeksverhalen in audio. Podcasts maken is gaandeweg geïntegreerd in onze journalistieke manier van werken.

Nu is een maand vrijmaken om alles te bingen wellicht wat veel gevraagd. Dus waar te beginnen? Graag maak ik daarom een selectie uit ons luisteraanbod. Voor langer lopende series tip ik de beste aflevering om kennis te maken. Omdat die het karakter van de podcast goed weergeeft. Of spannend is, informatief of juist ontroerend.

Luisteren doet u eenvoudig via NRC Audio, de app die we speciaal voor onze audiojournalistiek hebben ontwikkeld. Elke dag vindt u er nieuwe afleveringen van series en een selectie van voorgelezen artikelen uit de krant. Dat voorlezen gebeurt binnenkort door een echte, eigen NRC-stem. Via de app heeft u bovendien toegang tot het volledige archief aan audio van NRC. Dat is alleen daar te vinden. Net als een aantal bundels rond specifieke thema’s, denk bijvoorbeeld aan de beste geschiedenisseries. Uiteraard zijn ook podcasts van andere makers vaak de moeite waard, in de app selecteren we voor u de beste en presenteren we ze luisterklaar. Meer informatie over de app vindt u op nrc.nl/audio. Op nrc.nl/luistergids is een uitgebreide podcasthandleiding te vinden. Onze podcasts zijn vanzelfsprekend ook via nrc.nl of de reguliere nieuws-app te beluisteren.

Voor zowel de fervente binger als de recente ontdekker is er bovendien de wekelijkse editie van onze nieuwsbrief, De Podcastclub. Daarin tipt chef Audio Anne Moraal elke vrijdag de beste podcasts uit binnen- en buitenland. Inschrijven kan via nrc.nl/podcasts. Daar vindt u ook een doorzoekbare database van al onze tips en recensies. Ik wens u veel luisterplezier.