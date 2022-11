Aantal asielzoekers in Nederland groeit sneller dan verwacht

Het ministerie van Justitie en Veiligheid verwacht dit jaar 48.200 asielaanvragen, 6.700 meer dan een halfjaar geleden werden verwacht. Dat heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) vrijdag bekendgemaakt via een persbericht. Later op de dag komt hij met een Kamerbrief hierover. Bij de prognose zijn Oekraïense vluchtelingen in Nederland niet meegerekend. Zij zijn officieel geen asielzoekers.

Van der Burg schrijft dat hij het „zorgelijk” vindt dat door het hogere aantal asielzoekers de „problemen in de asielketen nog groter worden”. Hij kondigt daarom ook twee nieuwe maatregelen aan met betrekking tot alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers). Die zijn er relatief veel in de asielopvang, terwijl de speciale opvang die zij nodig hebben vol zit. Van der Burg schrijft dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 5.000 extra plekken voor amv’ers gaat regelen.

Ook stelt hij een tijdelijke maatregel in om amv’ers drie maanden voor hun 18e verjaardag te laten doorstromen naar de reguliere asielopvang „als dat passend is”. Die laatste maatregel neemt hij „liever niet”, maar is volgens de staatssecretaris noodzakelijk om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Hoe lang de maatregel van kracht zal zijn, is onduidelijk. „Niet langer dan noodzakelijk”, laat een woordvoerder van Van der Burg weten.

Het aantal asielaanvragen dat Nederland dit jaar verwacht, is hoger dan vorig jaar. Toen werden er zo’n 40.000 aanvragen gedaan. In piekjaar 2015, toen er veel vluchtelingen uit Syrië naar Nederland kwamen, werden er bijna 59.000 aanvragen gedaan. In 2014 werden er nog geen 30.000 aanvragen gedaan.