WK Hockey 2026 toegewezen aan Nederland en België

Nederland en België organiseren het WK Hockey 2026. Dat heeft de Internationale Hockey Federatie (FIH) donderdag bekendgemaakt, meldt de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB). De twee landen organiseren het wereldkampioenschap, dat in de zomer zal plaatsvinden, voor zowel dames als heren.

De wedstrijden die in Nederland worden gespeeld zullen plaatsvinden in het Wagener Stadion in Amstelveen. De KNHB wil deze locatie verder moderniseren in aanloop naar het WK. De Belgische bond wil speciaal voor het WK een stadion laten bouwen in Waver, vlakbij Brussel.

In een reactie op de website van de KNHB zegt Erik Gerritsen, algemeen directeur van de Nederlandse hockeybond, dat beide landen „eenzelfde hockeyklimaat met fantastische verenigingen en heel veel enthousiaste hockeyfans” kennen. „De reisafstand tussen de twee stadions is slechts twee uur waardoor teams en fans in België en Nederland een geweldig toernooi kunnen beleven met op beide locaties evenveel aandacht voor zowel de dames als de heren”, aldus Gerritsen.

Het WK hockey wordt zowel bij de mannen als bij de vrouwen iedere vier jaar georganiseerd. Komend jaar vindt het WK voor mannen plaats in India, België is momenteel regerend kampioen. Het WK voor vrouwen vond dit jaar plaats in Spanje en Nederland. De Nederlandse ploeg won goud door in de finale in het Spaanse Terrassa af te rekenen met Argentinië. Dat Nederland en België in 2026 beide WK’s organiseren komt door het bid van de twee bonden van vorige maand. Daarin stond dat de landen een double gender-toernooi wilden organiseren.