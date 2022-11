‘We zien de wereld alleen door onze eigen ogen, terwijl anderen zoveel te vertellen hebben’

Andrea Voets (Brugge, 1989) lag als donzige baby bij haar moeder op schoot. De televisie stond aan. De Berlijnse Muur was net gevallen. De geschiedenis had zijn eindstadium bereikt, het kapitalisme had gewonnen. De triomfantelijke jaren negentig waarin de bomen tot in de hemel groeiden begonnen.

Nu heeft de harpist en zelfverklaarde ‘muzikale journalist’ Millennial History gemaakt: een podcast over recente Europese geschiedenis, door de ogen van millennials die er – net als zij – als kinderen zelf bij waren.

„Ik heb veel vrienden van overal in Europa. Op een avond zat ik op café te praten met een Duitser uit de voormalige DDR. Ik vroeg hem hoe ze destijds eigenlijk dat kapitalisme er doorheen geduwd hadden. Hij reageerde verbijsterd. Weet je, zei hij, dat nog nooit iemand uit het Westen mij dat gevraagd heeft? Dat zette me aan het denken, zoals veel meer dat deed in de gesprekken met vrienden. Waarom, bijvoorbeeld, reageerde op een feestje een jongen uit Sicilië zo heftig toen er allerlei flauwe grapjes over de maffia gemaakt werden? Zijn gezicht betrok helemaal en hij liep weg. Ik liep hem achterna en trof hem in de hal. ‘Wat gebeurde er nou?’, vroeg ik hem. Toen ik zijn verhaal hoorde realiseerde ik me dat we allemaal handelen vanuit dominante denkbeelden. Uit die gedachte is de Millennial History ontstaan.

„Aki, de Siciliaan, was de eerste die ik interviewde, daarna is het enorm uit de hand gelopen. Oh, ik heb zoveel ontdekt tijdens het maken. We zien de wereld alleen maar door onze eigen ogen, terwijl anderen zo ontzettend veel te vertellen hebben en daar wordt veel te weinig naar gevraagd.

„Ik ben opgeleid als klassiek musicus. Ik heb vroeger concerten gegeven, maar dat klopte voor mij niet. Look at me, straal je dan de hele tijd uit. Je bent alleen maar aan het zenden. Ik stond te doen alsof ik in mezelf geloofde, maar ik deed het niet. Het was beangstigend.

„Ik wil als muzikant mijn verantwoordelijkheid nemen voor de wereld, zinvolle dingen doen, ja natuurlijk, ik wil de wereld redden. Ik kan niet zomaar voor de lol muziek maken, het moet echt een reden hebben. Die reden is er nu, ik ben nu muzikant en journalist, zo is musical journalism geboren.

„In de podcast, die ik samen maak met componist en geluidsdesigner Luke Deane, combineren we de gesprekken met muziek van bands uit de regio van de geïnterviewden. Alle mensen die ik spreek zijn millennials. We herbeleven de recente geschiedenis door hun ogen. Zij waren erbij toen het gebeurde. Naast Aki, de Siciliaan, horen we Roemenen, Oost-Duitsers en Noord-Ieren.

Iedereen zoekt veiligheid

„Het gaat mij in de interviews niet om de feiten, maar om hoe het was, hoe het voelde, wat het met ze deed en wat voor invloed dat op ze had en nog steeds heeft. En weet je wat er dan gebeurt? Dan herken ik dingen. Niet in hun leed, er is natuurlijk een hiërarchie in leed, maar ik voel resonantiepunten. Ik deel niet hun precieze verhaal, maar ik kan over bepaalde onderwerpen en gevoelens ook uit ervaring spreken.

„Daarbij is het overigens wel heel prettig dat ze allemaal niet gewend zijn om geïnterviewd te worden, alle geïnterviewde millennials zijn net als ik muzikanten. Je hoort ze worstelen om nauwkeurig te formuleren. Daardoor hoor je hun geleefde ervaring. Ze worden zonder uitzondering gedreven door de wil om voor elkaar te vechten, met heel veel liefde en zorg. Ze zijn allemaal, zonder het te weten, op zoek naar veiligheid en van die zoektocht kunnen we heel veel leren.

„Ik hoop dat naar aanleiding van de podcast en de voorstellingen, die we deze maand spelen en waarin je dezelfde millennials hoort, mensen meer interesse in elkaar gaan tonen, ook over de landsgrenzen heen.

„Ik ga door, gesteund door het Fast Forward-programma van het Fonds Podiumkunsten, met mijn zoektocht naar veiligheid. Ik ga een roadtrip door Ierland maken, om nou eindelijk eens te leren voor de lol muziek te maken, ik ga leren free-diven, duiken zonder flessen, en ik ga een tijd op Ikaria wonen, het eiland waar men weigert dood te gaan. Ik sla mijn internationale vleugels uit en ik zeg, met de in de podcast geïnterviewde Michael uit Noord-Ierland: ‘you need to overcome yourself and overcome an impossible situation to create something entirely new.’”

De podcast Millennial History vormt de basis voor de gelijknamige live voorstelling, te zien op 18 november (Amsterdam, Splendor), 19 november (Amsterdam, De Ruimte), 20 november (Maastricht, Intro in Situ) en 21 november (Zwolle, ArtezOdeon).