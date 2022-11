Hoofdredacteur René Moerland: Waarom NRC aan audio doet

NRC-journalistiek kun je lezen. Waarom zou je er dan óók nog naar luisteren? Voor steeds meer mensen is dat geen vraag. Zo’n 250.000 mensen keren intussen elke week terug naar een of meer van de 16 verschillende podcast-series van NRC, en dat aantal groeit gestaag. Het aantal minuten dat NRC beluisterd wordt, wedijvert intussen met het aantal (digitale) leesminuten. Maandelijks betekent dat meer dan 3 miljoen downloads van NRC-podcasts. We durven zo langzamerhand wel te zeggen: NRC Audio is aan het uitgroeien tot een van de pijlers van onze journalistiek, naast natuurlijk het geschrevene.

Tegelijk krijgen we regelmatig post van lezers, soms al decennia abonnee, met vragen over audio. Wat zijn podcasts precies? Waar vind je die verhalen, hoe luister je er het beste naar? Ook veelgevraagd: hoe verhouden die audio-verhalen zich nu juist tot onze geschreven journalistiek? Bijvoorbeeld: als je misdaadverslaggever Jan Meeus hoort in een van de seizoenen van de podcastserie Cocaïnekoorts, zegt hij dan precies hetzelfde als hij schrijft?

Over deze en soortgelijke vragen gaat het in deze special. Het is in meerdere opzichten een bijzondere productie: gemaakt door NRC-journalisten maar ook óver onze journalisten en hun werk. We doen geen verslag, maar presenteren u wat we doen: geschreven verhalen over wat er bij NRC te beluisteren valt. Hoe we te werk gaan. Welke fouten we maken. Waar we journalistieke voordelen zien (vaak genoemd: het menselijke, het dichtbije van audio). Tegelijk zijn deze artikelen een vorm van transparantie en verantwoording: dit doen we met het geld dat onze abonnees en adverteerders betalen.

Voor veel jongere mediagebruikers is audio intussen onmisbaar om toegang te krijgen tot betrouwbare journalistiek. Niet gek, als je opgroeit in de overdaad van de informatiesamenleving en gewend bent aan oneindige sociale media. Hoe kun je daar nu beoordelen wat klopt en wat niet? Daarom is het belangrijk dat professionele journalisten vertellen hoe zij informatie verzamelen en wegen. Dat is precies wat we in onze podcasts doen: onze motieven en afwegingen zijn steevast deel van het verhaal. Daarom hoor je in podcasts journalisten met elkaar over hun werk praten, elkaar corrigeren en tegenspreken, hardop twijfelen, worstelen soms. Maar ook: heldere conclusies, de strijd tussen opwinding en distantie, ontroering soms. Dus nee: Jan Meeus vertelt in de podcast niet hetzelfde als in zijn stukken. Je krijgt er een verhaal bij: hoe onze journalistiek gemaakt wordt.

We moesten er veel voor leren. Audio maak je nóg meer dan geschreven journalistiek met een team, vaak met meerdere vertellers met verschillende rollen. Lees bijvoorbeeld podcastmaker Gabriella Adèr, met sportjournalist Joris Kooiman maker van de zesdelige serie De Coup van Qatar, over de macht van de Golfstaat in het voetbal, in de aanloop naar het komende WK in Qatar.

Regie voeren over geluid is een vak apart. Sinds 2020 hebben we een aparte chef Audio: Anne Moraal. Zij beschrijft in haar essay haar visie op journalistiek en geluid.

Net als aan onze lezers bieden we onze luisteraars veel verschillends. De een luistert elke (werk)dag een kwartier naar NRC Vandaag: elke ochtend één actueel verhaal van de dag. De ander zweert (ook) bij een wekelijkse podast van ongeveer een uur. Zoals de politieke podcast Haagse Zaken, met pionier Lamyae Aharouay als presentator. Of Onbehaarde Apen, over het immer uitdijende universum (tevens luisterbibliotheek) aan wetenschappelijke verhalen. Tussen de Regels, over literatuur. Sinds dit najaar vindt u elke week een aflevering van het Uur met de gast van de week, door topinterviewer Pieter van der Wielen. En dan zijn er de afzonderlijke series, soms al in verschillende seizoenen, zoals de gesprekken van Bas Heijne en Simon van Teutem met hun gasten.

Alle podcasts zijn te luisteren in de handige app NRC Audio, gratis te downloaden. Daar vindt u ook voorgelezen verhalen uit de krant, speciaal voor abonnees. Ook deze verhalen over audio kunt u dus beluisteren.