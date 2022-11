‘Terug naar Afrika’, riep Frans parlementslid naar collega van kleur

Een vergadering in het Franse parlement is donderdagavond onderbroken nadat een parlementslid een racistische opmerking door de zaal schreeuwde. „Laat hem terugkeren naar Afrika” klonk het, toen Carlos Martens Bilongo, een parlementslid van kleur, aan het woord was over migratie. „Niks daarvan”, reageerde Martens Bilongo van de linkse partij LFI, kort voordat er chaos uitbrak.

„Welke gedeputeerde zei dat”, vroeg de voorzitter tussen het geschreeuw door. Het ging om Grégoire de Fournas van het rechts-conservatieve Rassemblement National. Na een paar minuten van verwarring en chaos beëindigde de voorzitter de sessie „gezien de ernst van de feiten” en de „legitieme emotie” van de parlementsleden.

Achteraf ontkende De Fournas dat hij zijn collega aansprak. Met de uitspraak, die in het Frans ook kan worden verstaan als „Laat hen terugkeren naar Afrika”, doelde hij naar eigen zeggen op mensensmokkelaars in migrantenboten. Volgens De Fournas probeert de LFI zijn woorden te verdraaien.

Martens Bilongo reageerde tegenover Franse media: „Vandaag ben ik teruggebracht tot mijn huidskleur. Ik ben geboren in Frankrijk, ik ben een Franse afgevaardigde. Nu zien we het ware gezicht van Rassemblement National. Het is beschamend.”

Sancties

De partij van Martens Bilongo roept in een verklaring op tot sancties tegen De Fournas en bekritiseert andere parlementariërs van Rassemblement National voor de steun aan hun fractiegenoot. „Zo deelt de hele groep de verantwoordelijkheid voor deze racistische opmerkingen.”

De Franse president Emmanuel Macron verklaarde „geschokt” te zijn door de woorden die volgens hem „ondraaglijk zijn”, meldt het Franse persbureau AFP. Ook premier Elisabeth Borne reageerde: „Racisme hoort niet thuis in onze democratie”. Voormalig presidentskandidaat Marine Le Pen verdedigde de opmerking juist van De Fournas en hekelde de „ruige” controverse door „tegenstanders van Rassemblement National”.