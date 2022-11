Centraal Station wordt weer in oude luister hersteld

De Cuyperstrap, Cuypershal en Cuypersvoorgevel: het Centraal Station wint ruim 130 jaar na oplevering steeds meer aan oude luister. Een team van architecten, waaronder Benthem Crouwel Architects en TAK Architecten, is vorige week aan de slag gegaan om samen met NS Stations en ProRail de entree van de Cuypershal, de centrale hal zelf en de oostgevel in ere te herstellen.

Deze monumentale hal kreeg vijf jaar geleden duidelijker oriëntatie en bewegwijzering voor de reizigers, zowel naar de sporen als naar de horeca. Volgens de visie van TAK Architecten draait alles in de hal om „ruimtelijke kwaliteit”. Die was door latere verbouwingen en toevoegingen, zoals kantoren in de jaren vijftig, goeddeels verdwenen. De hal oogde rommelig. Joyce van Sprundel van TAK Architecten laat weten dat „archieffoto’s, bouwtekeningen en schilderwerken van Cuypers zelf” hun inspiratiebron vormen. Ze is blij „dat de houten schotten binnenkort eindelijk verdwijnen en dat er nieuwe entreedeuren komen. Ook wordt de vloer vernieuwd”.

Architect Pierre Cuypers (1827-1885) verwierf bekendheid met de bouw van het Rijksmuseum (1876-1885) en van het Centraal Station (1881-1889), samen met Dolf van Gendt. Cuypers was in de allereerste plaats architect van kerken, vaak met een donker neogotisch interieur. Veel van zijn oorspronkelijk werk werd in de vorige eeuw stelselmatig verminkt of verdween achter stucwerk. Dat geldt ook voor Amsterdam Centraal. De zogenaamde Cuyperstrap die vanuit de centrale hal via een voetgangerstunnel naar het Stationsplein leidde, werd dichtgestort in een eerdere moderniseringsfase. In 2018 is de trap opnieuw aangelegd, 34 treden, en voert naar beneden, naar de metro’s.

Van waterstad naar landstad

Wethouder Reinier van Dantzig (Monumenten en Erfgoed, D66) laat via een woordvoerder weten „dat het prachtige Amsterdam CS sinds 1889 voor velen de entree van Amsterdam is. Vanaf nu komt de voorgevel met vernieuwde entree weer volledig in het zicht, zodat ook de komende decennia de honderdduizenden dagelijkse voorbijgangers naar hun trein of metro via dit mooie erfgoed gaan. Ik vind het prachtig dat zo’n monument na al die jaren nog steeds zijn functie vervult.”

Deze renovatie ligt in het verlengde van het Masterplan uit 2004, waarbij de Noord/Zuidlijn werd aangelegd en de middentunnel verbreed. Gestegen renovatiekosten zorgden voor vertraging, inmiddels is de aanbesteding een feit. Omdat zoveel intensieve projecten tegelijk in uitvoering zijn op het CS zal de gehele restauratie van de Cuypershal waarschijnlijk pas na 2030 klaar zijn.

Cuypers’ station werd destijds als een markante stadspoort gebouwd die Amsterdam verbond met de rest van Europa. Nu maken hier dagelijks 200.000 reizigers gebruik van de trein, in 2030 zal dat vermoedelijk gestegen zijn tot 275.000. Met de bouw van het station op een eiland werd Amsterdam van een waterstad een ‘landstad’: de scheepvaart op het IJ verdween achter de hoge overkapping van staal en glas.

Hinder en overlast zo min mogelijk

Tot de werkzaamheden aan Amsterdam Centraal behoren tevens bredere perrons, vernieuwing van de westtunnel en het in ere herstellen van de oosttunnel, die leidt naar de koninklijke wachtkamer. Vanaf 2024 gaat het station echt op de schop. Om de hinder voor reizigers en overlast voor omwonenden zo gering mogelijk te maken, dient het werk in fasen uitgevoerd te worden.

Wie nu het station bezoekt, kan al de plekken ontdekken waar de architectonische revisie heeft plaatsgevonden. Het metselwerk van het rijk geornamenteerde, gewelfde plafond is schoon en oogt fris. Voor liefhebbers van het aloude stationsgebouw is er mooi nieuws: de voormalige luifel en de rijtuigkappen aan weerskanten van de entree komen weer terug; tijdens de bouw van de Noord/Zuidlijn waren ze tijdelijk opgeslagen. Er zijn mooie details te zien. Zo is in 2017 achter stucwerk een muurschildering te voorschijn te komen van een Hollands melkmeisje met witte kap dat melk uitschenkt. Jarenlang is het portret verborgen geweest, nu straalt het de bezoeker tegemoet. Door archiefonderzoek wist Joyce van Sprundel van het paneel. Toen het eenmaal werd gevonden „was de vreugde groot”.