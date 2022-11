Dmitri Medvedev, de vicevoorzitter van Ruslands nationale veiligheidsraad die zich graag kleedt in lange leren jassen die herinneren aan de stalinistische geheime dienst NKVD en de SS, liet deze week zijn razernij weer eens de vrije loop. „Als Rusland niet wint, dan kan het ineenstorten”, waarschuwde Medvedev. Een succes voor Oekraïne „is een directe provocatie tot een wereldoorlog met het gebruik van kernwapens”.

Een paar dagen eerder had president Vladimir Poetin ook grote woorden gebruikt. Op de Valdai-conferentie (zijn antwoord op ‘onze’ Bilderberg) zei Poetin dat we in een tijd van „tektonische verandering” leven. „We staan op een historische tweesprong. Alles verandert. Dat is pijnlijk maar onvermijdelijk. Voor ons ligt het gevaarlijkste en meest onvoorspelbare decennium sinds de Tweede Wereldoorlog”, aldus Poetin.

Volgens het Kremlin is de richting op dit kruispunt messianistisch van aard. In een interview met het grootste weekblad van Rusland zette Aleksej Pavlov (secretarieel medewerker bij de veiligheidsraad) vorige week pregnant uiteen dat Rusland een heuse strijd voert tegen de demonen. „Satan” heeft zich volgens hem genesteld in Oekraïne, waar een „neo-heidense cultus” van „chassidische Joden” en talrijke westerse „sekten” het gemunt heeft op het orthodoxe christendom.

Het klinkt dolzinnig. Sinds Poetin zijn oorlog tegen Oekraïne begon, zijn nagenoeg alle doelen immers averechts uitgepakt. De NAVO heeft zich niet teruggetrokken op haar posities van 1997, zoals het Kremlin aan de vooravond van de oorlog had geëist, maar breidt zich uit naar Zweden en Finland. Minister Sergej Sjojgoe van Defensie, die afgelopen anderhalve maand 300.000 Russen heeft gemobiliseerd, is daarom verrast dat er nu ineens 35.000 man in de NAVO-landen in Midden-Europa zijn samengetrokken. Hun doel? De „economie en onafhankelijke buitenlandse politiek van Rusland vernietigen”, klaagde Sjojgoe deze week met een impliciete verwijzing naar de „nucleaire afschrikking” waarvan Medvedev al gewag maakte.

Oekraïne heeft zich evenmin laten „demilitariseren”, laat staan „bevrijden”, maar is een militaire macht geworden die Poetins fantasieën over het „duizendjarige” Russische Rijk te kijk zet. Eerst door te verijdelen dat Russische (elite)troepen Kyiv en Charkiv zouden kunnen bezetten. Daarna door succesvol in de tegenaanval te gaan en de militaire leiding in Moskou keer op keer te vernederen. Ook de Krim, volgens Poetin de Tempelberg van het Russische volk, is een doelwit geworden. In de bezette gebieden moeten de Gauleiter, zoals Oekraïners de Kremlin-collaborateurs noemen, intussen voor hun leven vrezen en heeft Poetin de staat van beleg moeten afkondigen.

Om nog maar te zwijgen van het fiasco van de mobilisatie in Rusland zelf, waarmee Poetin de militaire operatie dacht te promoveren tot een volksoorlog, vergelijkbaar met de patriottische oorlogen tegen Napoleon (1812) en Hitler (1941-1945).

Toch zet het Kremlin geen stappen terug. Integendeel. Na acht maanden oorlog is de vernietiging van Oekraïne het parool geworden. Het land moet, behalve militair en politiek, ook economisch, sociaal en cultureel kapot. Luchtvaanvallen op elektriciteitscentrales en andere infrastructurele nutsvoorzieningen zijn daarbij het recentste wapen.

Genocide is wellicht nog niet het woord – althans dat beweerde advocaat Liesbeth Zegveld een half jaar geleden bij Buitenhof – maar de term culturicide is langzamerhand gepast. Dat mag vanuit militair oogpunt eerder een teken van onmacht dan van kracht zijn, deze culturicide plaatst het Westen wel voor een dilemma. Wat is het kleinere kwaad: de vernietiging van Oekraïne of die wereldoorlog die Rusland in petto heeft?

Zonder effect is het Russische jihadisme dus niet. Komende maanden wordt duidelijk of het Westen koude voeten krijgt en zich laat chanteren door het suïcidale Kremlin.

Hubert Smeets is journalist en historicus. Hij schrijft om de week op deze plaats een column.