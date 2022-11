RIVM biedt excuses aan voor fouten in stikstoflijst

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft donderdag zijn excuses aangeboden voor fouten in de lijst met de grootste stikstofuitstoters. In de Tweede Kamer zei Charles Wijnker, directeur Milieu en Veiligheid bij het RIVM, de gemaakte fouten „pijnlijk” te vinden. Hij noemt het „een kras op het blazoen van het RIVM als kennisinstituut”. Het RIVM was door de Tweede Kamer uitgenodigd om de gemaakte fouten toe te komen lichten.

Eerder deze week werd bekend dat er een rekenfout is gemaakt bij de beoordeling van de stikstofuitstoot van varkens- en pluimveestallen. Daardoor stonden er onjuiste gegevens in de lijst van de top-100 piekbelasters. Het was niet de eerste keer dat het RIVM fouten maakte: ook in april ging het mis. Toen kwamen er door een coderingsfout bedrijven op de lijst die juist weinig stikstof uitstoten.

Kamerleden zijn kritisch over de nieuwste fout. Ze vinden het slecht voor het vertrouwen in het RIVM. Kamerlid Derk Boswijk (CDA) benoemde dat er over stikstof veel nepnieuws rondgaat. Dat het RIVM fouten maakt vindt hij dan ook ernstig: „Als ik al niet meer op het RIVM kan vertrouwen, waar zijn we dan nog?”