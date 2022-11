Rechtbank: strafzaak over moord op Peter R. de Vries moet opnieuw

De strafzaak over de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries moet over. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam donderdag besloten. De beslissing hangt samen met het vrijgeven van de verklaringen van een nieuwe getuige die vlak voor de uitspraak afgelopen aan het dossier zijn toegevoegd. Wat deze vrij uitzonderlijke gang van zaken betekent voor de voortgang van het onderzoek is nog onduidelijk. Bovendien loopt er nog altijd een onderzoek naar de mogelijke opdrachtgevers van de moord.

Aanleiding voor het besluit is dat een van de rechters die de zaak heeft behandeld inmiddels is geëmigreerd en vervangen. Het verzoek om de zaak over te doen komt van de advocaten van verdachte Kamil E., tegen wie eerder levenslang is geëist. Tegen de andere verdachte, Delano G., is eveneens levenslang geëist.

Lees ook Royce de Vries: ‘Ik wist niet beter dan dat mijn vader bedreigd werd’

Het OM verdenkt G. ervan dat hij De Vries vorig jaar juli heeft neergeschoten na een televisieoptreden van de misdaadjournalist in Amsterdam. E. was volgens justitie de chauffeur van de vluchtauto. Het duo werd vlak na de schietpartij gearresteerd door de politie. De rechter zou eigenlijk deze zomer uitspraken hebben gedaan, maar toen zich nieuwe getuigen meldden met verklaringen is de zaak heropend.

Nu heeft de rechtbank besloten dat het proces opnieuw moet. Dat komt door het vertrek van een van de betrokken rechters. Als de samenstelling van rechters verandert, kan de zaak uitsluitend doorgaan als het OM en de verdachten dat goedkeuren. De verdediging van E. is in het verweer gegaan omdat „de rechters die oordelen over zijn betrokkenheid” op de hoogte moeten zijn van „alle bewijsmiddelen en verklaringen”, aldus de advocaat. Justitie en de advocaten van G. vonden dat de zaak ondanks het vertrek door kon gaan.

Apart onderzoek

In een apart onderzoek naar de mogelijke opdrachtgevers van de moord deze zomer zijn drie verdachten aangehouden die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op De Vries. Het gaat om de Pool Krystian M. en twee Antilliaanse mannen die de moordaanslag op de misdaadverslaggever zouden hebben gefilmd.

De kamer van de Amsterdamse rechtbank die dat dossier behandelt, heeft eerder deze week bekendgemaakt dat de strafzaak van deze drie verdachten gelijktijdig met de twee andere verdachten wordt behandeld. Gezien die beslissing zullen de rechters die de strafzaak tegen de twee uitvoerders doen, mogelijk ook aan bod komen bij de andere verachten. Daarmee wordt het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries ter zitting volledig over gedaan in de zaken van de vijf verdachten die nu vastzitten voor hun rol bij de moord.