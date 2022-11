Podcasts voor bingers en beginners

NRC Vandaag

Wat maakt de Matthäus-Passion zo bijzonder? Deze podcast luister je ook in onze app

Onder de douche, aan de ontbijttafel of onderweg naar werk. De beste start van de dag is met hét verhaal van de dag. Vanuit de studio’s van NRC spreekt een team van vaste presentatoren met NRC-redacteuren over het belangrijkste nieuwsonderwerp van dat moment. Het kan gaan over de protesten in Iran, het dagelijks leven in Kiev, de parlementaire gasenquête, de controledrang van Xi Jinping of de geheimen van de James Webb-telescoop. In twintig minuten bent u volledig op de hoogte.

Luister hier als eerste naar

NRC Vandaag heeft dit jaar uiteraard veel aandacht aan de oorlog in Oe-kraine besteed. De kracht van audio komt in het bijzonder naar voren in de afleveringen ‘Vlak bij de schuilkelders van Odessa klinkt muziek’ en ‘In de trein op de vlucht naar Polen’. Wie liever met een vrolijker noot begint, doet er goed aan de aflevering van Goede Vrijdag eens te beluisteren. Daarin laat redacteur klassieke muziek Mischa Spel horen wat de met name in Nederland mateloos populaire Matthäus-Passionvan Bach zo bijzonder maakt.

Frequentie

Dagelijks, van maandag tot en met vrijdag.

Hosts

Egbert Kalse, Floor Boon en Gabriella Adèr

Haagse Zaken

#41 Haagse Zaken in de zomer: waarom het zo vaak fout gaat bij de overheid Deze podcast luister je ook in onze app

Elke week beschouwt de politieke redactie van NRC de Haagse realiteit. Onder leiding van presentator en politiek redacteur Lamyae Aharouay komen uiteenlopende actualiteiten, dossiers, politici en partijen voorbij. Van politieke vliegschaamte en de macht van de ‘boerenstem’ tot de Voorjaarsnota en het gedwongen huwelijk tussen VVD en CDA. Met elke week wisselende NRC-redacteuren te gast.

Luister hier als eerste naar

In de zomer, wanneer de Tweede Kamer is uitgestorven, maakt Haagse Zaken afleveringen over onderwerpen die in de podcast vaak zijdelings worden besproken, maar waar ook best een keer de tijd voor genomen mag worden. In ‘Waarom het zo vaak fout gaat bij de overheid’ ontwarren Aharouay en onderzoeksjournalist Derk Stokmans de vaak terugkerende onderliggende oorzaken van falend overheidsbeleid.

Frequentie

Wekelijks, op zaterdagochtend.

Host

Lamyae Aharouay

Onbehaarde Apen

#171 Westers slapen is slapen onder druk Deze podcast luister je ook in onze app

In de wetenschapspodcast van NRC komen grote thema’s als klimaatverandering, zwarte gaten en algoritmes voorbij, maar hoort u ook reportages vanuit de Limburgse bossen of over bijzondere salamanders. Gemma Venhuizen is de gespreksleider. Gaat het over de geschiedenis, dan schuift Bart Funnekotter aan. Hendrik Spiering wisselt ogenschijnlijk oneindige kennis af met droogkomische analyse.

Luister hier als eerste naar

In ‘Westers slapen, is slapen onder druk’ bespreekt voormalig ‘Onbehaarde Aap’ Lucas Brouwers, die inmiddels naar de onderzoeksredactie van NRC is verhuisd, met Hendrik Spiering en Gemma Venhuizen de do’s en don’ts, mythes en feiten rond een goede nachtrust.

Frequentie

Wekelijks, op woensdagmiddag.

Host

Gemma Venhuizen

Tussen de regels

Het geheim van Shakespeare: wie was hij eigenlijk? Deze podcast luister je ook in onze app

Voor boekentips en tekstanalyse is er Tussen de Regels. Samen met een redacteur, boekenwurm of gast uit de literaire wereld bespreekt Michel Krielaars spraakmakende romans en intrigerende non-fictie, moderne en klassieke schrijvers, poëzie en geschiedenis. Deels literaire analyse, deels de verbroederende liefhebberij die u van een boekenclub mag verwachten.

Luister hier als eerste naar

Deze zomer maakte Tussen de regels een zesdelige serie over William Shakespeare. Hoe keek Shakespeare naar de liefde? In welke moderne films en series kunnen we zijn werken herkennen? Hoe breng je zijn teksten in het theater tot leven? De serie trapte af met de aflevering ‘Wie was hij eigenlijk’? Te gast: acteur Gijs Scholten van Aschat.

Frequentie

Wekelijks, op vrijdagochtend.

Host

Michel Krielaars

Het Uur

Het Uur met primatoloog Frans de Waal Deze podcast luister je ook in onze app

Het Uur is dé interviewpodcast van NRC, waarin Pieter van der Wielen, die je kunt kennen als oud-presentator van het radioprogramma Nooit Meer Slapen of talkshow Op1, de meest uiteenlopende gasten ontvangt. Muzikanten, onderzoekers, politici – ze komen langs in de studio voor een goed gesprek. Hoe ziet de wereld eruit door hun ogen?

Luister hier als eerste naar

Van der Wielen sprak eind september met wereldberoemd primatoloog Frans de Waal over hoe genderidentiteit niet los te zien is van de biologie, over het verschil tussen man en vrouw en over hoe verbonden De Waal zich voelt met ‘zijn’ apen. En voor wie benieuwd is of het werk van een forensisch rechercheur ook maar enigszins lijkt op wat in films te zien is, heeft de aflevering met Carina van Leeuwen alle antwoorden.

Frequentie

Wekelijks, op vrijdagmiddag.

Host

Pieter van der Wielen

Heijne & Van Teutem

19 oktober: seizoen 2 van Heijne en Van Teutem Deze podcast luister je ook in onze app

Bas Heijne en Simon van Teutem, twee denkers van verschillende generaties, bijten zich vast in de belangrijke crises van deze tijd. Ze ontvangen prikkelende studiogasten die uitblinken in hun werk of gespecialiseerd zijn in een specifiek maatschappelijk thema. Zo bespreekt Ruslanddeskundige Marit de Roij in het tweede seizoen van Heijne en Van Teutem de ontwikkelingen in de informatieoorlog, en horen Heijne en Van Teutem Tim Hofman uit over activisme en de toekomst van linkse partijen.

De coup van Qatar

Vanaf 10 oktober: De coup van Qatar Deze podcast luister je ook in onze app

Wat zijn de gevolgen van het WK, dat dit jaar in Qatar wordt gehouden? En hoe kwam het toernooi daar eigenlijk terecht? Van een Senegalese voetballer in een voorstad van Parijs tot een weduwe in een bergdorp in Nepal, van een voetbalfan in een achterbuurt van Manchester tot een jonge vader in een Qatarese gevangenis. Joris Kooiman en Gabriella Adèr gaan op onderzoek uit en brengen in kaart hoe de voetbalambities van de Golfstaten de levens van mensen overal ter wereld ingrijpend hebben veranderd.

Cocaïnekoorts

Cocaïnekoorts II: Het verhaal achter de martelcontainer Deze podcast luister je ook in onze app

In deze spannende serie onderzoekt misdaadverslaggever Jan Meeus hoe Nederland in tien jaar tijd kon uitgroeien tot het Europese distributiecentrum voor cocaïne. Het tweede seizoen draait om Piet Costa, volgens de politie de man achter een volledig ingerichte martelcontainer. Hoe kon een onbekende Rotterdammer opklimmen tot kopstuk van de internationale cocaïnemaffia? Wat zegt dat over hem? Maar vooral; wat zegt het over Nederland? In het eerste seizoen vertelt Jan Meeus het verhaal van Ridouan Taghi, een hasjdealer uit Vianen die uitgroeide tot internationaal cocaïnebaron.

Het Geheim van Rijswijk

Trailer: Het geheim van Rijswijk Deze podcast luister je ook in onze app

Een verhaal dat in maar liefst tien afleveringen naar een ontknoping in Suriname opbouwt. Journalist Anna Korterink ontdekt een mail in de inbox van haar overleden vader, misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink. De mail is van een nabestaande van een lid van een amateurband. Hij werd tijdens een repetitie in 1985 van dichtbij neergeschoten. Een vergismoord, is het vermoeden, maar veel is onduidelijk. Korterink treedt in haar vaders voetsporen en ontdekt een stapel politiedocumenten waarop een groot stempel met ‘Geheim’ prijkt. Waarom werd het onderzoek naar de moorden destijds stilgelegd, en moest de informatie die er wél was geheim blijven?

De Schaduw van Dutroux

Trailer: De Schaduw van Dutroux Deze podcast luister je ook in onze app

In de zomer van 1996 werd België opgeschrikt door een reeks gruwelijke kinderverdwijningen. De dader: Marc Dutroux. Hij ontvoerde zes meisjes, hield ze vast in zijn kelder, en verkrachtte ze. Vier van hen vonden de dood. De zaak werd een kantelmoment: de generaties die erna opgroeiden, politie, justitie, media, en het imago van België: alles veranderde definitief. Gabriella Adèr en Anouk van Kampen onderzoeken waarom de misdaden zoveel pijnpunten raakten, en hoe deze zaak de verdere geschiedenis van België beïnvloedde.

Pim

Trailer: Pim Deze podcast luister je ook in onze app

Pim – Twintig jaar na de moord is niet alleen een portret van Pim Fortuyn, maar ook een analyse van de tijd waarin Fortuyn groot werd en de erfenis die hij achterliet. Guus Valk, nu chef van de Haagse redactie, werkte net op NRC’s politieke redactie toen Fortuyn werd vermoord. Destijds kon hij de impact nog niet meteen wegen. Nu, twintig jaar later, gaat hij op zoek naar antwoorden op de grote vragen over Fortuyns gedachtegoed, razendsnelle groei en invloed op de Nederlandse politiek.

Mijn schuld

Roddelen, niet genoeg thuis zijn voor de kinderen, je moeder wegdrukken als ze belt. Iedereen heeft weleens met zijn geweten geworsteld. Het pijnlijke gevoel dat je verkeerd gehandeld hebt. Maar er bestaat ook schuld die ondraaglijk is. Hoe is het als je een ander echt schade hebt berokkend? In deze zesdelige serie gaan Roos van Ees en Wederik De Backer in gesprek met mensen die een fout hebben gemaakt. En ze nodigden drie experts uit om hun getuigenissen te beluisteren: officier van justitie Disa Jironet, psycholoog Frans Schalkwijk en filosoof en theoloog Ger Groot. Elke aflevering onderzoeken Roos en Wederik met deze experts een aan schuld gerelateerd thema, zoals zonde, straf, intentie en vergeving.

Generatie 9/11

Op 11 september 2001 vlogen twee gekaapte vliegtuigen in het World Trade Center in New York. De aanslagen worden gezien als een keerpunt in de geschiedenis. Journalisten Wafa Al Ali en Lotfi El Hamidi, beiden tieners in 2001, onderzoeken twintig jaar later hoe de gebeurtenissen van 11 september hun leven en dat van andere jonge moslims beïnvloed heeft. Van de een op de andere dag waren ze ‘de ander’. Hoe kijken zij en hun generatiegenoten terug? En wat zeggen hun ervaringen over het Nederland van nu?