‘Pakistaanse oud-premier Imran Khan neergeschoten’

Oud-premier Imran Khan van Pakistan is neergeschoten. Khan, die zich opnieuw verkiesbaar wil stellen als premierskandidaat en bezig was aan een protestmars voor vervroegde verkiezingen, zou daarbij in zijn been zijn geraakt. Ook zouden aanhangers zijn getroffen. Khan zou volgens een woordvoerder buiten levensgevaar verkeren. De schutter is aangehouden. Dat melden verschillende lokale media donderdag.

Pakistaanse media maken melding van één dode. Khan zelf is inmiddels overgebracht naar een ziekenhuis. Een woordvoerder van Khans partij spreekt tegen persbureau Reuters van „een duidelijke moordaanslag”, maar de situatie van de oud-premier zou stabiel zijn. De huidige premier van Pakistan, Shehbaz Sharif, veroordeelt de schietpartij en eist een onderzoek naar de gebeurtenis.

De 70-jarige Khan riep tijdens de protestactie in het oosten van het land op tot vervroegde verkiezingen. Hij is al langer kritisch op de autoriteiten in het land, die zijn partij volgens Khan monddood maakten met aanhoudingen van verschillende leden. Khan is eerder aangeklaagd onder een antiterreurwet, omdat hij de rechterlijke macht en politie bekritiseerde. Khan was vrij op borgtocht.

Khans partij - Tehreek-e-Insaf - zit in de Pakistaanse oppositie. Hij is in april weggestemd als premier van het land. De toenmalige oppositie bekritiseerde zijn economische beleid en de dalende koopkracht. Khan probeerde de motie van wantrouwen te dwarsbomen door het parlement te ontbinden, maar het Hooggerechtshof blokkeerde dat. Nu probeert hij via vervroegde verkiezingen opnieuw aan de macht te komen.