Maison the Faux speelt graag met wat als ‘slechte’ smaak en kitsch wordt gezien

Lees meer in NRC Magazine #13

„Wat de fuck is dit”, roept een jongen van een jaar of vijftien die op een woensdagochtend met zijn schoolklas de tentoonstelling over fotograaf Tim Walker in de Kunsthal in Rotterdam bezoekt. Hij is net een ruimte binnengelopen waarin alles bedekt is met roze bloemetjesbehang: de wanden, de vloer, het bankje. Zelfs de tv aan de muur heeft een roze frame. De jongen pakt zijn iPhone om een video te maken van een klasgenoot die door de ruimte loopt en blijft filmen als de groep de volgende zaal binnengaat. „Wow”, zeggen twee meisjes uit de klas tegelijkertijd. De muren, vloer en het plafond zijn zwart en het is er stik- en stikdonker, op wat onheilspellend donkerblauw licht na, dat op de muur geprojecteerd wordt. In weer een andere ruimte hangen de foto’s tegen opgestapelde houten kisten waarin kunst vervoerd wordt.

„We wilden dat je elke keer als je een ruimte binnenloopt in een compleet nieuw universum belandt”, zegt Tessa de Boer (32), die samen met Joris Suk (35) Maison the Faux vormt, dat de tentoonstelling – met foto’s die eerder al te zien waren in het V&A Museum in Londen – heeft vormgegeven. „Als je een minimalistisch decor met wat gekleurde wandjes wil, moet je ons niet bellen.”

Die aanpak slaat aan. Naast Tim Walker in de Kunsthal zijn nu nog twee tentoonstellingen te zien die door Maison the Faux ontworpen zijn: DressUndress in het Modemuseum in Hasselt – waar de aangeklede paspoppen achter ‘peepholes’ staan – en de fototentoonstelling Mens op Zee in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, waar ze golvende muren en vitrines installeerden.