Opknippen onderzoek belemmerde strafzaak

Een en ondeelbaar, zo luidt het mantra van het Openbaar Ministerie. Maar in het onderzoek Iraklia, naar de uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries, blijkt het Amsterdamse parket van het OM niet altijd goed geïnformeerd te zijn door de collega’s van het Landelijk Parket die zich bezig houden met onderzoek naar de opdrachtgevers.

Het is een van de redenen dat de feitelijke behandeling van de strafzaak tegen verdachten van de moord op Peter R. de Vries over moet. Bovendien zullen dezelfde rechters ook de zaken tegen vier andere verdachten behandelen die zijn aangehouden in dat onderzoek van het Landelijk Parket naar de opdrachtgevers van de moord op De Vries. Het opknippen van strafrechtelijk onderzoek in deeldossiers gebeurt steeds vaker en is niet zonder risico.

Snel succes

Binnen een uur na de fatale schietpartij op 6 juli 2021 arresteert de politie onder leiding van het Amsterdamse parket van het OM twee verdachten: de chauffeur van de vluchtauto Kamil E. en de vermoedelijke schutter Delano G. Hun snelle arrestatie biedt een klein beetje troost na de schokkende gebeurtenis.

Het onderzoek naar deze twee uitvoerders krijgt de naam Iraklia. Enkele dagen na de schietpartij start het Landelijke Parket van het OM het onderzoek 26Hendon naar de mogelijk opdrachtgevers van de moord op Peter R. de Vries, die op 15 juli 2021 is overleden aan zijn verwondingen.

Hij is de derde persoon uit de kring rond kroongetuige Nabil B. die is vermoord. Nabil B. heeft belastende verklaringen afgelegd tegen Ridouan Taghi, hoofdverdachte in de strafzaak Marengo die draait om zes moorden en een serie pogingen daartoe. Naast de vraag over de opdrachtgevers speelt ook de vraag of er een verband is tussen die drie moordaanslagen en de strafzaak Marengo.

Ook tijdens het onderzoek Hendon komt al snel een aantal verdachten in beeld. Een van hen is de Pool Krystian M. Uit analyse van de telefooncontacten van de uitvoerders Delano G. en Kamil E. blijkt dat zij beiden in de weken voor de aanslag contact hebben met een telefoonnummer dat in gebruik is bij Krystian M. Het uiterlijk van Krystian M. komt overeen met de beschrijving van een persoon die de politie drie dagen na de aanslag krijgt via tiplijn Meld Misdaad Anoniem. Volgens die tip gaat in het milieu het verhaal dat chauffeur Kamil E. is aangestuurd door Krystian M. De tipgever noemt zijn verblijfplaats en de naam van zijn broer.

Getuige ‘Eddy’

Krystian M. wordt in oktober 2021 aangehouden in Den Haag, in eerste instantie op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel en verboden wapenbezit. Enkele dagen voor zijn arrestatie heeft zich een getuige bij de politie in Den Haag gemeld met zeer belastende én gedetailleerde informatie over Krystian M. en zijn rol bij de moord op De Vries. Die getuige wordt door de politie Eddy genoemd en zijn verklaringen mogen pas worden gebruikt als zijn beveiliging goed is geregeld.

Alle informatie over Krystian M. zit nog niet in het dossier Iraklia als het OM in die zaak melding maakt van belastend berichtenverkeer tussen de verdachte uitvoerders Delano G. en Kamil E. en een onbekende persoon die de codenaam NN-4229 krijgt. Zo wordt een foto van De Vries gestuurd met de tekst: „Deze hond moet je hebben.”

Opsporingsbelang

Deze berichten zijn zeer belastend voor Kamil E., en mede daarom willen zijn advocaten weten wie NN-4229 is. De officieren in de zaak Iraklia stellen daarop dat zij de identiteit van NN-4229 niet kennen en dat daar nog onderzoek naar wordt gedaan.

Dat standpunt houden ze vol, ook tijdens het requisitoir in juni waarin levenslang wordt geëist tegen Delano G. en Kamil E. De rechtbank ziet zich begin juli genoodzaakt de uitspraak uit te stellen vanwege de verklaringen van de Poolse getuige Eddy en heropent het onderzoek Iraklia. Inmiddels is dan ook bekend dat in het onderzoek Hendon een drietal nieuwe verdachten is aangehouden, onder wie Krystian M. Hij blijkt degene achter de codenaam NN-4229.

Het gebeurt vaker dat het OM informatie achterhoudt wegens een lopend opsporingsbelang. De bescherming van Eddy is zo’n belang. Om te voorkomen dat rechters beslissingen nemen op basis van een onvolledig dossier voorziet de wet in een oplossing. Het OM kan het achterhouden van relevante stukken ter toetsing voorleggen aan een onderzoeksrechter. Hoewel de relevantie van de verklaringen van Eddy voor het onderzoek Iraklia niet wordt betwist, is zo’n verzoek niet gedaan. De vraag waarom dat verzoek niet is gedaan en het Landelijk Parket relevante informatie uit het onderzoek Hendon niet heeft gedeeld, kunnen woordvoerders van het OM niet beantwoorden.

De strafzaak tegen de verdachten gaat in januari 2023 verder. Wanneer de zaak inhoudelijk zal worden behandeld is nog niet bekend.