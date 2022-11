Onderwijsraad ‘somber’ over niveau taal en rekenen, wil niveau onderwijs omhoog

De Onderwijsraad is somber gestemd over het niveau van taal en rekenen onder basis- en middelbare scholieren. Dat schrijft het adviesorgaan in een donderdag gepubliceerd adviesrapport, Taal en rekenen in het vizier, op verzoek van de Tweede Kamer. Om het niveau omhoog te krijgen, moeten docenten-in-opleiding op meer momenten op hun vaardigheden worden getoetst. Aan rekenen en taal moet ook in andere vakken dan Nederlands en wiskunde aandacht worden besteed.

Op hoe het er nou echt voorstaat met het taal en rekenniveau van Nederlandse kinderen, heeft de Onderwijsraad geen goed zicht. Maar de cijfers die er wel zijn „stemmen somber”. Uit een internationaal rapport PISA blijkt dat tussen 2003 en 2018 de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is gedaald van 513 naar 485. Daarmee scoort Nederland lager dan het OESO-gemiddelde van 489, berekend over 38 voornamelijk westerse landen. In rekenen en wiskunde scoren Nederlandse jongeren dan weer hoger dan buitenlandse leeftijdsgenoten.

In het rapport komt de Onderwijsraad met vier aanbevelingen. De overheid moet duidelijke doelen formuleren voor taal en rekenen, en stelselmatig toetsen of die doelen ook gehaald worden. Daarnaast moeten rekenen en taal ook aan bod komen in andere vakken. Om nieuwe docenten bekwamer het klaslokaal in te sturen, adviseert de Onderwijsraad een verplichte centrale eindtoets voor taal en rekenen op lerarenopleidingen — net als voortdurende professionalisering van leraren die taal en rekenlessen geven.