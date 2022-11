NS verhoogt tarieven voor losse kaartjes, abonnementen iets voordeliger

Een los treinkaartje in de tweede klasse is volgend jaar 5,5 procent duurder dan het huidige tarief. Daartegenover staat dat de prijs voor onbeperkt reizen in de spits of op een vast traject met ruim 2 procent omlaag gaat. De prijsverhogingen gelden per 1 januari. Dat heeft de NS bekendgemaakt in de nacht van woensdag op donderdag. Het bedrijf stelt de tarieven te corrigeren op basis van de inflatie, maar reizen met de trein desalniettemin aantrekkelijker te willen maken.

Gemiddeld wordt met de trein reizen 4,3 procent duurder dan nu. NS-bestuurder Tjalling Smit zegt dat het spoorwegenbedrijf te maken heeft met een „torenhoge inflatie”, waardoor reizen met de trein de komende jaren duurder zal worden en de NS 100 miljoen euro meer zal kosten. „Dat brengt de NS zelf op”, aldus Smit. Hij vergelijkt de prijsverhogingen met de gestegen brandstofkosten en concludeert dat reizen met de trein al met al voordeliger is dan met de auto.

Deze week is een nieuwe dienstregeling ingegaan bij de NS waarbij minder treinen rijden en er dus meer drukte is in de coupés van de toestellen die wel blijven gaan. Aanleiding zijn de tekorten aan machinisten en conducteurs. Bij het bedrijf staan ruim 2.000 vacatures open. Het Planbureau voor de Leefomgeving constateerde onlangs dat het openbaar vervoer in Nederland voor inwoners buiten grote steden nauwelijks nog een goed alternatief is om op school of werk te komen.

Rover, de organisatie die de reizigersbelangen vertegenwoordigt, reageert ontzet op de prijsveranderingen. „De NS-reiziger gaat volgend jaar fors meer betalen voor fors minder aanbod”, aldus Rover, die pleit voor het bevriezen van de tarieven. Volgens de organisatie laat NS volgend jaar zo’n 13 procent minder treinen reizen vanwege een personeelsgebrek. „Met minder treinen, langere reistijd, vollere treinen en extra overstappen is de forse prijsverhoging op geen enkele manier gerechtvaardigd.”