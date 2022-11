Mijn ruim veertig jaar oude naaimachine is zwaar. Ik besluit een nieuwe te kopen. Bij een bekende winkelketen bestel ik een ‘lichtgewicht’ naaimachine. Deze zal twee dagen later thuis worden bezorgd. Na vijf dagen bel ik de klantenservice om te vragen waar de machine blijft. Een vriendelijke mevrouw zegt dat-ie binnen 24 uur per fietskoerier wordt gebracht. Na weer een paar dagen wachten bel ik opnieuw. Wat blijkt: men is op zoek naar een sterke man voor de bezorging. Ik (vrouw, 65+) heb hem toen zelf maar met de fiets opgehaald.

