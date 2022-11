Lichaam beruchte Spaanse generaal Queipo in holst van de nacht verwijderd uit kerk Sevilla

De lichaamsresten van de beruchte generaal Gonzalo Queipo de Llano zijn verwijderd uit een kerk in de Spaanse stad Sevilla. In de nacht van woensdag op donderdag is Queipo weggehaald uit de basiliek La Macarena, zo melden lokale media. De generaal, aanhanger van dictator Franco, leidde een schrikbewind in het zuiden van Spanje tijdens de burgeroorlog tussen 1936 en 1939.

Tijdens Franco’s heerschappij in Spanje gaf Queipo opdracht tot de moord van tienduizenden politieke tegenstanders. Ook zou de generaal achter de liquidatie in 1936 van de bekende Spaanse dichter Federico Garcia Lorca zitten. In Spanje stond hij bekend als „onderkoning van Andalusië”. De Spaanse generaal overleed in 1951 en werd sindsdien vereerd in de kerk in Sevilla.

De verering van Queipo is onder Spanjaarden nooit vrij van discussie geweest; er is vaak opgeroepen zijn lichaam te verwijderen uit de kerk. Het Spaanse parlement heeft onlangs een wet aangenomen die verering van Franco’s regime verbiedt. Familieleden van de generaal waren volgens Spaanse media aanwezig bij de opgraving. Waar zijn lichaam naartoe is gebracht, is niet bekendgemaakt.