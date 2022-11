Kabinet ontzegt complotdenker David Icke toegang tot land

De Britse complotdenker David Icke komt definitief niet naar Nederland. Het kabinet heeft Icke de toegang tot het land ontzegd, bevestigt de gemeente Amsterdam aan NRC na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws. Icke zou zondag spreken op een demonstratie in Amsterdam.

Icke wordt geweigerd vanwege het ‘risico voor de openbare orde’ dat hij met zich meebrengt, meldt RTL Nieuws. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zou het advies hebben afgegeven om hem te weren. Vervolgens heeft het kabinet dat overgenomen. Eerder op donderdag liet de gemeente weten de demonstratie waarop Icke zou spreken te verplaatsen van de Dam naar het Museumplein, uit angst voor „wanordelijkheden” tussen demonstranten.

Lees ook: Complotdenker David Icke spreekt al jaren over ‘reptielen’

Icke was uitgenodigd door de organisatie Samen voor Nederland, een samenwerking van onder meer Forum Voor Democratie en Viruswaarheid. De demonstratie richt zich op verschillende zaken, van de EU tot de oorlog in Oekraïne en van de coronawet tot hoge energieprijzen. De Britse Icke is een actief complotdenker en verspreider van antisemitische denkbeelden. Ook gelooft hij het veelbesproken complotidee dat de wereld wordt geregeerd door reptielen.

De gemeente Amsterdam had de organisatie van de demonstratie al eerder opgeroepen af te zien van de uitnodiging aan Icke. Daarop verzocht de gemeente de IND om te onderzoeken of zijn komst kon worden tegengehouden.