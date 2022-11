ING negeert advies DNB en koopt eigen aandelen in

De banken zitten nu in een dubbelzinnige situatie. Ze profiteren flink van extra rente-inkomsten, door de renteverhogingen die centrale banken nu doorvoeren. Aan de andere kant nemen de risico’s toe. Het vrijwel stilvallen van de economische groei en de stijgende rentelasten voor burgers en bedrijven maken ook de kans op tegenvallers (door niet betaalde rekeningen) voor de banken groter.

Maar bij ING overheerst het optimisme, zo bleek donderdag bij de presentatie van kwartaalcijfers. De bank kondigde aan maximaal 1,5 miljard euro aan eigen aandelen in te kopen, om aandeelhouders te paaien. Als een bedrijf eigen aandelen inkoopt, verkleint het aantal aandelen op de markt. Die aandelen worden dan per stuk meer waard. Beleggers sorteren alvast voor op dit effect, was donderdag direct merkbaar op de Amsterdamse beurs: het aandeel ING schoot de hoogte in en had na een halve dag handelen al 6 procent gewonnen.

Om de koop te financieren laat de bank zijn kapitaalbuffer zakken. De kernkapitaalratio (‘CET1’), een belangrijke bufferindicator, gaat van 14,7 naar 14,3 procent.

Daarmee gaat ING in tegen het advies dat Klaas Knot van De Nederlandsche Bank onlangs gaf aan banken: wees terughoudend met de inkoop van eigen aandelen, omdat dit ten koste gaat van de eigen buffers. Gezien de verslechterende economische omstandigheden van nu is het van belang dat de kapitaalbuffers van banken op peil blijven, zei Knot. Voor DNB zou het een „behoorlijke teleurstelling” zijn als de kapitaalratio’s van Nederlandse banken eind dit jaar lager uitvallen dan begin dit jaar.

Niet onder de indruk

ING is daar duidelijk niet van onder de indruk. In een toelichting aan de pers zei Steven van Rijswijk, de ING-topman, dat de bank een „sterke, adequate kapitaalratio” blijft hebben die boven de eigen langere termijndoelstelling ligt (12,5 procent). De Europese Centrale Bank, die toezicht houdt op de grote banken van de eurozone, heeft de aandeleninkoop goedgekeurd, zo benadrukte Van Rijswijk. De ECB hanteert een minimum CET1-ratio van 10,6 procent. De ECB riep, net als DNB, de banken onlangs wel op zich voor te bereiden op economisch zwaar weer.

ING financiert van alle Nederlandse financiële instellingen de meeste CO2-uitstoot

Deze week spoorde de Europese toezichthouder banken ook aan veel meer te gaan letten op risico’s op de bankbalansen als gevolg van klimaatverandering. ING financiert van alle Nederlandse financiële instellingen de meeste CO 2 -uitstoot, zo bleek vorige week uit onderzoek in opdracht van Milieudefensie. Investeringen in vervuilende bedrijven kunnen snel hun waarde verliezen als zij de transitie naar een duurzamer bedrijfsmodel niet kunnen maken. Van Rijswijk zei dat de totale balans van de bank in 2050 klimaatneutraal moet worden.

De winst van ING daalde in het derde kwartaal van 2022 met 28 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder, naar 979 miljoen euro. Het resultaat werd gedrukt door twee „uitzonderlijke” posten: nieuwe hypotheekregelgeving in Polen, en een deal die ING afsloot om toekomstige risico’s af te dekken. De omzet viel licht terug, van 4,6 naar 4,4 miljard euro.