QUxBQUYlMjMlMjNTTkVMU1QlMkNSJTIzRFJPT0dURSUyM0FLTyUyQ0lSRUVOJTIzUk9UQVRJRSUyQ0JFTCUyM0QlMjNPTkFGJTIzUyUyMyUyQyUyM1BFTlNJT0VOV0VUJTIzJTJDJTIzTCUyM1JFRFQlMjNZJTIzUk9XJTJDS0lNT05PUyUyM0FMSUtFJTJDTUVFTCUyM0xFR0hPSyUyM1IlMkNBS0VMQVMlMjMlMjNVQkFMSw==

Horizontaal: 1. Roepen tijdelijke prinsen 5. Was Verstappen dit jaar al 14 keer 10. ‘__ houdt de Hoorn van Afrika in zijn greep’ 12. Papierwinkel 13. __ Wüst 15. Rondgang 17. Voor de gulzige drinker 18. Is de Sagrada Família al 140 jaar22. Jezus __23. Three Days in a __, Anouk 25. Oosterse kledij 27. Great minds think __ 29. Past voor draad of even 30. Eierraapplek 31. Hopvrouwen 32. Bouwmateriaal van een beleefde ezel

Verticaal: 1. ‘__ vertrekt zonder afscheid uit Tweede Kamer’ 2. Zong Easy on Me 3. Maat 4. Beheren vermogens 5. Sharon of Oliver 6. Winnaar 7. Tussen erin en erover8. Geeft de sporter steun 9. Past voor stand of vlucht 11. __ plannen 14. Beantwoording 16. Korte absentie 19. Rock-__ 20. Daar gaf Jerney haar mening21. Dochter van Thomas Mann 24. ‘Meeste Oekraïense vluchtelingen hebben __’ 25. School waar men in uniform loopt 26. Fijne manier van vallen 28. Daalt achter de tegenstander

Oplossing puzzel 2 november. Horizontaal: 1. SWIFT 4. HALFOM 9. OERAL 11. EMO 12. ADIEU 14. OV 15. REAL 16. FEZ 17. LILA 22. HERA 23. REE 25. ORDE 27. AS 28. TREND 29. LTO 30. PATIO 31. EERVOL 32. PANKY Verticaal: 1. STAF 2. IBIZA 3. TOUCHÉ 4. HAVIK 5. AL 6. FEE 7. OMARMEN 8. MOL 10. ROLVAST 13. DE KORTE 15. RAD 18. LAPTOP 19. CHE 20. ORAAL 21. AREAN 24. EDDY 25. OLÉ 26. DOR 30. PO In het midden: KACHOVKADAM