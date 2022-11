‘Ik schat dat vakanties volgend jaar 10 procent duurder worden’

Chaos op Schiphol. Stakingen in Zweden. Oostenrijk op slot voor wintersporters. Code oranje voor de winterzon in Egypte. En toch was het seizoen 2021/2022 het beste ooit voor Sunweb Group.

De touroperator is met ruim vijfhonderd medewerkers een van de grootste in Nederland, en ook elders in Noordwest-Europa succesvol in pakketreizen. Het bedrijf publiceerde donderdag financiële records. De omzet beliep bijna 1 miljard euro, waar dat in 2019, vóór corona, 704 miljoen euro was. Het bedrijfsresultaat eindigde – na twee jaar verlies – boven de 40 miljoen uit 2019. Preciezer wil Sunweb, eigendom van private-equitybedrijf Triton, daarover niet zijn.

„Dit toont het mooie van ons bedrijfsmodel”, zegt bestuursvoorzitter Mattijs ten Brink woensdag vanaf een hotelkamer in Stockholm. Hij is in Zweden voor de overname van een touroperator die Sunwebs positie in Scandinavië moet versterken. „Wij hebben geen eigen hotels en vliegtuigen [anders dan concurrenten als TUI en Corendon] en kunnen snel schakelen als dat nodig is. Dat verklaart onze mooie resultaten. Daarnaast hebben we heel scherp ingekocht bij luchtvaartmaatschappijen en hotels, en volop geïnvesteerd in digitalisering.”

En bovenal: mensen wilden het afgelopen jaar weer graag op vakantie. Ten Brink ziet een heropleving van de pakketreis. „Het is de pakketreis 2.0: enerzijds de flexibiliteit en keuzevrijheid van een reis die je zelf samenstelt, aan de andere kant de garanties en het gemak van een touroperator. Sinds de pandemie waarderen klanten die zekerheden meer. Van ons én andere touroperators – wij zijn niet de enige die succesvol zijn.”

De cijfers hadden nog beter kunnen zijn zonder de chaos in de Europese luchtvaart, stelt Ten Brink. „Op de eerste dag dat het fout ging op Schiphol, hadden we 50 procent minder boekingen dan de dag ervoor.”

Hoe groot is uw schade?

„De omzet had aanzienlijk hoger kunnen zijn, de winst miljoenen meer. Dat komt niet alleen door Schiphol. In Denemarken en Zweden hadden wij last van de wekenlange staking bij SAS, in België van de staking bij Brussels Airlines.

„Ook luchtvaartmaatschappijen kenden personeelstekorten. Zo had de Duitse budgetmaatschappij Eurowings deze zomer grote moeite z’n schema’s te blijven vliegen. Heel jammer, want wij hadden snel een alternatief voor Schiphol met ze opgezet. Eurowings moest vluchten annuleren van Düsseldorf en Münster.”

Gaat u schade claimen bij Schiphol?

„Via reiskoepel ANVR, die de claims coördineert, zijn we in een constructief gesprek met Schiphol over vergoeding van de geleden schade.”

Sunweb koestert al langer Europese aspiraties, nadrukkelijk ook via eigen groei. Nu koopt u een Zweeds bedrijf. Waarom?

„Naast de Benelux willen we een stevige tweede pijler ontwikkelen. Scandinavië ligt voor de hand. De markten zijn vergelijkbaar, de klanten houden van dezelfde reizen, de digitalisering is ongeveer gelijk.

„In Denemarken zijn wij tien jaar geleden begonnen en op eigen kracht gegroeid. Dat willen we sneller doen in Zweden. Al vrij snel kwamen we uit bij Airtours. Dat bestaat sinds 1998, is de vierde touroperator van het land, in omzet en klanten ongeveer 10 procent van ons. Airtours richt zich op wat kleinere bestemmingen in bijvoorbeeld Griekenland. Dus niet ook een groot resort aanbieden naast dat van TUI, maar liever een hotel op een minder bekend eiland.”

U meldt deze week ook een deal met het Finse Neste. Dat gaat duurzamere kerosine leveren op basis van onder meer gebruikt frituurvet; minder CO 2 -uitstoot van de vliegtuigen die u huurt. Sunweb koopt 385.000 liter sustainable aviation fuel (SAF) per jaar. Dat lijkt veel, maar is het niet.

„Nou, het is veel als je bedenkt dat wij geen airline zijn. Wij zijn het eerste reisbedrijf zonder eigen vliegtuigen dat deze stap maakt. Het is ook veel als je kijkt naar de beschikbaarheid van SAF. Er wordt nog niet veel geproduceerd.

„Maar het is natuurlijk weinig als je kijkt naar het totale verbruik van al onze klanten. Wij willen een serieuze stap zetten van compensatie van onze uitstoot [bijvoorbeeld door bomen te planten] naar vermindering van onze eigen uitstoot.”

Moet u niet veel drastischer stappen zetten om uw impact op het klimaat te verkleinen? Veel minder vliegen totdat de luchtvaart echt groener is, en meer ander vervoer aanbieden?

„Elektrisch vliegen, op de schaal waarop wij nu opereren, ga ik in mijn leven niet meer meemaken. Vakanties gaan ook niet weg. En de aantrekkelijkheid van de Mediterranée blijft groot.

„Ja, we moeten kijken naar alternatieve vervoersmogelijkheden. Maar je moet ook de kern van je product aanpakken. Dan is er eigenlijk maar één mogelijkheid, en dat is sustainable aviation fuel.”

Hoeveel procent van de kerosine die een vlucht voor Sunweb gebruikt, bestaat uit SAF? Het kabinet wil dat in 2030 14 procent van alle in Nederland getankte luchtvaartbrandstof duurzaam is.

„Minder dan 1 procent – dat is wat wij doen plus wat de luchtvaartmaatschappijen zelf bijmengen.”

Biokerosine is nu veel duurder dan gewone kerosine. Berekent u dit door aan uw klanten?

„Nee, we brengen dat niet direct in rekening. De investering betalen wij uit eigen winst.”

Vakanties worden niet duurder door de vergroening?

„Nee, vakanties worden duurder om andere redenen. Onze sector is afhankelijk van drie dingen: energieprijzen, arbeidskosten en voedselprijzen. Dat zijn nu net de drie zaken die het hardst in prijs stijgen.

„Ik schat dat vakanties volgend jaar 10 procent duurder worden. Aan de boekingen voor deze winter en ook al komende zomer merken we overigens nog niet dat mensen besparen op hun vakantie.”

In juni meldde u samenwerking met European Sleeper, de Nederlandse start-up die nachttreinen wil exploiteren. Waarom biedt u die reizen nog niet aan?

„Het is lastig aan voldoende ‘rollend materieel’ te komen. Als je nu een trein bestelt, ben je over vijf jaar aan de beurt. Ook de goedkeuring van nieuwe treindiensten blijkt lastig. Je moet in elk EU-land goedkeuring krijgen, onder meer vanwege veiligheid.

„Het zou zo duur zijn geworden... Dat paste niet bij wat wij onze klanten willen bieden. Daarom hebben wij het uitgesteld. Er rijden natuurlijk al treinen naar wintersportgebieden, maar wij willen echt iets nieuws brengen. Alleen dan krijg je mensen uit vliegtuig en auto.”