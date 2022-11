Hoe zeg ik op een nette manier de vriendschap op?

Lees meer in NRC Magazine #13

Aan studie, werk, wonen en vrijwilligerswerk heb ik veel vriendschappen overgehouden. De meeste koester ik. Een aantal sleep ik met me mee - althans, zo voel ik dat. Ooit deelden we een opleiding, een levensfase, een baan. Dat schiep een band, dat gaf gespreksstof. Maar mijn leven is veranderd. Ik ben veranderd. (Ik heb minder energie dan dertig jaar geleden, om iets te noemen.) Appjes negeren als: ‘Zin in een borrel vrijdagavond?’ vind ik laf. Het liefst zou ik eerlijk zijn tegenover vrienden en vriendinnen met wie ik niet meer zoveel ‘heb’. Maar hoe beëindig ik een vriendschap op een nette manier? Man, 61 (naam bekend bij de redactie)

Bestaat er wel een ‘nette manier’ om een omgang of een vriendschap te beëindigen? Misschien is het heel netjes om te zeggen dat de energie en dus de tijd minder zijn geworden en dat u nog maar met een kleine groep mensen omgaat.

Dood laten bloeden is de meestgebruikte methode, een paar keer nee zeggen, geen initiatief tonen, weinig tot niets laten horen, dat soort dingen. Dan vermindert de animo van de andere kant ook, waardoor de uitnodigingen ook ophouden en niemand er veel last van heeft. Een beetje laf is het mogelijk wel, maar misschien is het minder erg om een beetje laf en halfslachtig te zijn dan per se heel eerlijk te willen zijn en iets te zeggen wat bijna altijd als pijnlijk of kwetsend ervaren wordt.

Marjoleine de Vos (65)

Volgens de Britse evolutionair psycholoog Robin Dunbar kun je met honderdvijftig mensen een sociale relatie onderhouden, maar beperkt het aantal échte vrienden zich tot vijf. De vriendschappen die u wilt opzeggen, vallen waarschijnlijk in die eerste categorie. Dat zijn geen vrienden bij wie je uithuilt of met wie je naar Santiago de Compostella wandelt. U kunt ook zonder.

Maar wilt u het risico nemen dat u mensen kwetst of boos maakt door de vriendschap officieel te beëindigen? Maakt u daardoor toevallige ontmoetingen niet onnodig ongemakkelijk? U kunt uitnodigingen ook gewoon wat vaker afslaan. Dat hoeft niet met een smoes, als u dat laf vindt. U kunt ook zeggen dat u wat zuiniger met uw energie probeert om te gaan, ‘maar misschien na de vakanties/feestdagen/verhuizing weer een keertje?’. En als het er dan weer niet van komt? Een vriend(in) met voelsprieten zal de boodschap begrijpen en genoegen nemen met een waakvlamvriendschap.

Martine Kamsma (48)





Vriendschappen eindigen niet, ze vervagen. Toen ik trouwde, merkte ik al een kloof met de vrijgezelle vrienden, en na het krijgen van kinderen met de kinderloze vrienden. Hoe graag ik ook nog de vriendschappen wilde onderhouden, het lukte niet meer. Maar moet je dat hardop zeggen? Negeren is onbeleefd, maar kun je überhaupt een vriendschap op een ‘nette’ manier beëindigen? Ik snap het ongemak, maar een beetje vriend of kennis kan vast begrip opbrengen voor de behoefte om geen contact meer te hebben. En ik zou niet snel de banden met oude bekenden (want dat zullen ze nog altijd blijven) helemaal breken. Want al zie jij de waarde niet meer van sommige vriendschappen, kennelijk zien sommigen dat nog wel. Ze denken aan je, vragen naar je, dat is attent. Dat mag gewaardeerd worden.

Lotfi El Hamidi (36)