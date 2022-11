Na de echte Trump is nu ook de ‘Braziliaanse Trump’ verslagen. Jair Bolsonaro keert de komende vier jaar niet terug als president van Brazilië. Gelukkig maar. Onder zijn regeerperiode werd een spoor van vernieling getrokken door de samenleving en raakte een groot en belangrijk land (214 miljoen inwoners) internationaal geïsoleerd. Als ultrarechtse buitenstaander won Bolsonaro de vorige verkiezingen, in 2018, met een campagne die stijf stond van de desinformatie, agressie en machismo. Als president flirtte de voormalige legerkapitein met geweld tegen politieke opponenten en tegen de rechtsstaat. De al niet bijster goed beschermde Amazone werd in feite tot vogelvrij gebied verklaard voor economische avonturiers. Tijdens de pandemie bagatelliseerde coronascepticus Bolsonaro het virus en de noodzaak van vaccinaties. In Brazilië vielen bijna 700.000 coronadoden, een schokkend aantal.

Na de zondag gehouden tweede ronde van de verkiezingen leek het er even op dat Bolsonaro het resultaat, in navolging van wat zijn grote Amerikaanse voorbeeld Donald Trump in 2020 deed, niet zou erkennen. Eerder had Bolsonaro gezegd dat „alleen God” hem van de winst kan afhouden. Of verkiezingsfraude: Bolsonaro zaaide geregeld, maar zonder bewijzen twijfel over de (elektronische) stembusgang in de Brazilië. Na twee dagen, waarin de anders zo communicatieve Bolsonaro zweeg, legde hij zich dinsdag heel zuinigjes neer bij de uitslag. Hij zei de grondwet te blijven volgen, maar erkende zijn verlies niet expliciet. Voor rivaal Luiz Inácio Lula da Silva waren er ook geen felicitaties. Dat biedt nog aardig wat ruimte voor interpretatie en Lula wordt pas op 1 januari 2023 beëdigd. Het worden kortom twee spannende maanden.

In de aanloop naar de verkiezingen wist Bolsonaro vrachtwagenchauffeurs aan zich te binden met lagere dieselprijzen. Diezelfde chauffeurs begonnen deze week verspreid over het hele land met blokkades en riepen op tot een coup. Nu Bolsonaro bereid lijkt tot het overdragen van macht is voorlopig erger voorkomen, maar het blijft verontrustend onder welke hoogspanning grote democratieën in de wereld steeds weer blijken te staan of kunnen worden gezet.

Met Lula aan het roer kan Brazilië zijn rol op het wereldtoneel weer innemen en zijn ook de overlevingskansen van het Amazone-gebied weer wat groter. Makkelijk zal dat niet worden. Lula won met nog geen twee procentpunt verschil van Bolsonaro. Bijna de helft van de kiezers stemde níét op hem en in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat werd de partij van Bolsonaro de grootste. Het Bolsonaro-kamp zal hem het regeren moeilijk maken. Het land is zwaar verdeeld, zo bleek ook al uit het vele geweld rond deze verkiezingen. Lula erft een land met grote problemen – armoede, ongelijkheid – en een grote staatsschuld. En zelf is hij met zijn 77 jaar niet de jongste meer.

Lula kan ook weer last krijgen van oude corruptieschandalen. Tegen hemzelf werden aanklachten nietig verklaard door het Hooggerechtshof (na een aanvankelijke veroordeling) maar rond zijn Arbeiderspartij hangt, opgezweept door het Bolsonaro-kamp, een zweem van nepotisme. Lula zal moeten voorkomen dat de herkansing die hij nu krijgt, en met hem een heel land, besmeurd raakt. De komende vier jaar moeten worden gebruikt om het in de Braziliaanse vlag verwerkte motto ‘orde en vooruitgang’ nieuw leven in te blazen en het land weg te sturen van autoritaire tendensen. De Braziliaanse Trump is verslagen, maar net als de echte Trump niet verdwenen.