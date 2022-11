Gerard Sanderink per direct geschorst als bestuurslid Centric

Gerard Sanderink wordt per direct geschorst als bestuurder van het IT-bedrijf Centric. Dat heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam donderdag bepaald in een zaak die het OM tegen het bedrijf heeft aangespannen. Volgens de Ondernemingskamer lijkt Sanderink niet in staat om het belang van Centric te scheiden van zijn privébelangen. Dat geeft „aanleiding te twijfelen aan het vermogen van Sanderink om rationele beslissingen te nemen”.

Het OM heeft zich met de zaak bemoeit omdat veel overheden klant zijn bij Centric. „Het openbaar belang is in het geding”, aldus het besluit van de kamer over Sanderink. De ondernemer vecht onder meer juridische privéconflicten uit met zijn ex-vriendin. Daarbij hebben meerdere betrokkenen meermaals hun zorgen geuit over de rol die Sanderinks huidige vriendin – de omstreden en zelfbenoemde cyberexpert Rian van Rijbroek – speelt in zijn bedrijven. Alle aandelen in Centric die Sanderink bezit, behalve één, worden overgedragen aan een beheerder, heeft de Ondernemingskamer besloten.

„Het gevaar dat het persoonlijke geschil van Sanderink het beleid van Centric mede gaat bepalen, is reëel”, zei de Ondernemingskamer eerder op de dag. „De enige mogelijkheid om dat te voorkomen is door Sanderink op afstand van het bestuur te plaatsen.”

jorgleijten Jorg Leijten Sanderink heeft tegenover OM verklaard dat Centric „zijn bedrijf is” dat hij „ermee doet wat hij wil, zelfs al gaat het bedrijf daarmee ten onder”. korte reminder dat Centric voor verschillende overheden en momenteel ook nog voor DNB werkt. 3 november 2022 @ 14:55 Volgen

Vorige maand werd bekend dat de inmiddels omstreden Sanderink zou terugkeren als topman bij Centric, krap twee jaar nadat hij was afgetreden nadat hij een politie-inspecteur bedreigde. Het besluit van het OM om de terugkeer aan te vechten bij de Ondernemingskamer was een uitzonderlijke stap: volgens de openbaar aanklager was dit nodig omdat er veel mensen en een aantal overheidsinstanties van het IT-bedrijf afhankelijk zijn.

Met medewerking van Jorg Leijten.