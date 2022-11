Feyenoord flikt het weer in Europa

De bewondering voor Arne Slot neemt in Rotterdam-Zuid bijna ongekende vormen aan. De trainer van Feyenoord, die vorig seizoen de finale van de Confenrence League haalde, plaatste zich nu met een totaal vernieuwd elftal voor het vervolg in de Europa League. Een zwaarbevochten 1-0 overwinning op Lazio Roma was genoeg om op basis van het beste doelsaldo als eerste in groep F te eindigen boven het Deense FC Midtjylland dat nu een tussenronde moet spelen tegen een nummer drie uit de Champions League. Lazio gaat verder in de Conference League en Sturm Graz is uitgeschakeld. En zo blijft Feyenoord – net als Ajax, PSV en AZ – in 2023 op Europees niveau actief.

Wie had dat vorige week nog durven denken. Het tegendoelpunt van Otar Kiteishvili in de 93ste minuut uit bij Sturm Graz was een mokerslag die Feyenoord deed wankelen. Met dat vlammende schot werd vrijwel alle hoop teniet gedaan in Rotterdam-Zuid. Bijna alle. Want het legioen van Feyenoord geeft nooit op voordat het laatste fluitsignaal heeft geklonken.

Dus zat de Kuip op deze regenachtige novemberavond vrijwel helemaal vol. Op een paar lege plekken na van mensen die op weg naar het stadion mogelijk waren gestrand in de langste spits van het jaar.

De 50.000 toeschouwers hoopten tegen Lazio op een fraaie avond. En die kwam er. Met dank aan de Mexicaanse supersub Santiago Giménez, die in de 64ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd maakte. De Mexicaan stond slechts één minuut en zeventien seconden als vervanger van Danilo in het veld toen hij met enig fortuin de bal langs Lazio-doelman Ivan Provedel wist te rommelen. Het was alweer zijn vierde doelpunt dit seizoen in de Europa League.

Revanche

De nummer vijf van Nederland rekende af met de nummer vijf uit Italië. Feyenoord nam met de minimale zege revanche voor de 4-2 afstraffing in het eerste groepsduel op 8 september tegen Lazio. Het leverde het maximale resultaat op. Slot beriep zich destijds in Rome op een lastige voorbereiding waarin door het grote aantal aan- en verkopen nauwelijks tijd was om aan een ploeg te bouwen.

Het duel met Lazio werd daarna door Slot als voorbeeld gesteld hoe het niet moest. Een week later nam Feyenoord met een klinkende 6-0 overwinning thuis op Sturm Graz sportief revanche. Zó moest het wel in de ogen van Slot.

Feyenoord kreeg het afgelopen weekeinde vrij van de KNVB om zich optimaal voor te kunnen bereiden op het Europese treffen. Tot woede van Lazio-trainer Maurizio Sarri, die zich daarover beklaagde bij de UEFA. Slot sprak voor de wedstrijd het vertrouwen uit in zijn ploeg: het team is in zijn ogen nu veel verder dan in september. Maar in tegenstelling tot de competitie, waarin Feyenoord tot het WK in Qatar vooral hoopt „te overleven”, was het tegen Lazio een strijd om alles of niets. Het werd alles.

Coach Slot plaatst zich met jongste ploeg uit de Europa League voor knock-outfase

Feyenoord was de voorbije maanden, zowel in de Eredivisie als in de Europa League, een elftal met twee gezichten. Zo kon Feyenoord de ene week met dominant voetbal uit bij AZ (1-3) winnen, om een week later thuis tegen Fortuna Sittard (1-1) weer twee punten te verspelen. En in de Europa League was Feyenoord vorige week bij Sturm Graz zelfs in één wedstrijd een elftal van twee uitersten. Heersend voor rust, los zand in de tweede helft. Met een nederlaag als gevolg.

Met de zege op Lazio werd de nare smaak weggespoeld. Feyenoord was met name in de tweede helft de betere ploeg en gaf na de treffer van Giménez vrijwel geen kans meer weg.

Slot staat voor de taak om de resterende drie competitieduels dit jaar – tegen Volendam (uit), Cambuur (thuis) en Excelsior (thuis) – zo goed mogelijk door te komen om daarna in een periode van zes wedstrijdloze weken het elftal verder naar zijn hand te zetten. Een nieuw elftal dat weinig gemeen meer heeft met het team dat vorig seizoen met name in Europa vele tegenstanders verraste. Het leerproces van het huidige Feyenoord is nog intensiever en zal zich moeten voortzetten in de Europa League.

Finale

‘Europa’ maakte vorig seizoen al veel los in Rotterdam. Het bereiken van de finale in de Conference League zorgde voor een verrassende opleving bij de club, die twintig jaar geleden voor het laatst met de winst van de UEFA Cup Europees naam maakte. Al was het in het seizoen 2021-2022 wel op een niveau lager. Desondanks haalden andere clubs voor een kleine 70 miljoen euro aan spelers weg bij Feyenoord, dat zelf 38 miljoenen in nieuwe aankopen investeerde. In financieel opzicht een zegen, in sportief opzicht moest Feyenoord opnieuw beginnen.

Van het elftal dat op 25 mei de finale van de Conference League in Tirana tegen AS Roma speelde, waren op donderdagavond tegen Lazio alleen nog doelman Justin Bijlow, de verdedigers Lutsharel Geertruida en Gernot Trauner en captain Orkun Kökçü over. Met David Hancko, Marcos López, Quinten Timber, Sebastian Szymanski, Javairo Dilrosun, Danilo en Igor Paixão stonden er zeven aanwinsten in de basis. Maar het waren de invallers Giménez en Quilindschy Hartman die met een doelpunt en een assist de hoofdrollen opeisten.

De afgelopen week kwam Slot voor het eerst – een beetje – onder druk te staan. Op Twitter werd zelfs een hashtag #out aan hem verbonden. De hoofdtrainer is nu weer boven iedere twijfel verheven. Hij plaatste zich met het jongste elftal uit de Europa League voor de knock-outfase.

Een jeugdig en talentvol team met misschien nog wel meer potentie dan de ploeg van vorig seizoen. Vooralsnog ietwat onervaren en nog niet erg stabiel, maar door de overwinning op Lazio krijgt de ploeg een extra kans om in Europa verder te rijpen.

