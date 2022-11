Drie doden bij incident na politieachtervolging in Kampen

Bij een politieachtervolging in het Overijsselse Kampen zijn in de nacht van woensdag op donderdag drie doden gevallen. Dat meldt de politie, die niets bekendmaakt over de identiteit van de slachtoffers of mogelijke toedracht van het ongeluk. Agenten doen daar nog onderzoek naar. Het ongeluk gebeurde op de N50.

Aan de achtervolging ging een „incident” in het noorden van het land vooraf, aldus de politie. Een verdachte vluchtte na het bezoek van de politie, waarna het ongeval plaatsvond in Kampen. Bij het incident waren twee auto’s betrokken. Een daarvan belandde voor de helft op de berm en de weg. De andere auto is iets verderop teruggevonden, voor een deel verwoest.

De politie heeft de weg afgesloten in beide richtingen na het incident, maar die is in de loop van de ochtend weer vrijgegeven. Ook een politiehelikopter was ter plekke. Het onderzoek zal volgens de politie nog „geruime tijd” duren.