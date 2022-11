Chinees personeel TikTok heeft toegang tot persoonsgegevens Europese gebruikers

Personeel in het Chinese hoofdkantoor van TikTok heeft toegang tot persoonsgegevens van Europese en Britse gebruikers. Dat is onderdeel van het woensdag geüpdatete privacybeleid van de snelgroeiende Chinese sociale mediagigant. Naar eigen zeggen heeft TikTok dit nodig om het platform „consistent, plezierig en veilig” te houden, maar in het Westen bestaan grote zorgen over de mogelijke gevolgen van de Chinese informatiegaring.

Geen socialemediaplatform groeit zo snel als TikTok. In de Europese Unie heeft de app nu ruim 227 miljoen gebruikers, terwijl dat er in 2020 nog 181 miljoen waren. In Nederland zitten drie miljoen mensen op TikTok; een stijging van ongeveer 75 procent ten opzichte van anderhalf jaar geleden.

In de Verenigde Staten bleek al dat TikTok-medewerkers in China bij data van Amerikaanse gebruikers kunnen. In één van de tachtig tijdens interne TikTok-vergaderingen gemaakte audiotapes, in handen van BuzzFeed, zei een medewerker dat „alles in China wordt gezien”. Dat stond haaks op wat TikTok zelf al die tijd had verkondigd: dat de data van Amerikaanse gebruikers werden opgeslagen in de VS — en daar bleven.

TikTok kan niet los worden gezien van de Chinese overheid, hoewel het bedrijf zelf een andere boodschap communiceert. Zakenblad Forbes onthulde afgelopen zomer dat minstens driehonderd TikTok-medewerkers een arbeidsverleden bij Chinese staatsmedia hebben, die volop worden ingezet voor propaganda van de Communistische Partij. Zorgen over privacy bewogen de Britse regering er in de zomer toe om haar TikTok-account na één week offline te halen.