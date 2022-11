Barcelona-verdediger Gerard Piqué kondigt abrupt afscheid aan

De Spaanse voetballer Gerard Piqué stopt met voetballen. De verdediger van FC Barcelona kondigde zijn afscheid donderdag aan op sociale media. Zaterdag zal Piqué zijn laatste wedstrijd voor de Catalaanse club spelen, thuis tegen UD Almería.

Piqué geldt als een van de meest succesvolle Spaanse voetballers ooit. Met het Spaanse voetbalelftal won hij het WK in 2010 door Nederland met 1-0 te verslaan en in 2012 kwam daar de Europese titel bij. Met FC Barcelona, waar hij sinds 2008 voor uitkomt na korte periodes bij Manchester United en Real Zaragoza, werd Piqué acht keer landskampioen. Hij won daarnaast zeven keer de Spaanse beker, drie keer de Champions League en drie keer de wereldbeker voor clubteams.

Dit seizoen was hij echter geen vaste waarde meer voor zijn ploeg. De 35-jarige verdediger had eerder al afscheid genomen van de Spaanse ploeg, al maakte hij wel deel uit van de 55-koppige voorselectie voor het WK in Qatar. „Ik heb altijd gezegd dat er voor mij geen andere club zou zijn dan Barcelona, en zo gebeurt het”, zegt Piqué in zijn afscheidsfilmpje. „Nu word ik een gewone supporter.”