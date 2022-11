Amsterdam verplaatst demonstratie Icke van Dam naar Museumplein

De gemeente Amsterdam verplaatst een demonstratie komend weekend, waarop complotdenker David Icke zal spreken, van de Dam naar het Museumplein. De gemeente vreest voor „wanordelijkheden” tussen verschillende groepen demonstranten, laat een woordvoerder van de gemeente aan NRC weten.

Volgens de gemeente wordt het protest verplaatst omdat de politie op het Museumplein beter overzicht kan houden dan op de Dam. Op het nieuws dat Icke zou gaan spreken in Amsterdam kwam veel kritiek. De Dam als locatie werd in het bijzonder pijnlijk gevonden omdat daar het Nationaal Monument staat, dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenkt. Icke heeft een lange geschiedenis van antisemitische uitlatingen. Eerder probeerde de gemeente Amsterdam David Icke via een verzoek aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst compleet te weren. De gemeente zegt nog te wachten op antwoord op dat verzoek.

Het evenement, dat door de organisatoren ‘de dag van menselijke verbinding’ wordt genoemd, is gepland door Samen voor Nederland. Het is een samenwerking tussen onder meer Forum voor Democratie en Viruswaarheid. Gastspreker Icke is een prominente aanhanger van de antisemitische complottheorie dat de wereld bestuurd wordt door ‘reptielen’ - de bekende Joodse bankiersfamilie Rothschilds speelt daarin volgens de theorie een belangrijke rol.

