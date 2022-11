De pont dobbert tegen de kade, elektrisch miauwgeluid, klep omlaag. Ik ruil het IJ in voor de achterkant van het Centraal Station. Een raar soort gejaagdheid maakt zich van mij meester. De anderen hebben het ook, ineens wil iedereen zo snel mogelijk weg, de stad in. Maar eenmaal op land is er iets wat ons afremt. Links en rechts van ons willen fietsers en brommers doorrijden. En vanuit de tunnel onder het spoor komen drommen mensen onze kant op. Die willen natuurlijk ook weer van alles.

Hoe nu?

Goede vraag. Een zweem van ergernis overvalt me. Op de een of andere manier moet ik mij in de mierenhoop van bewegende fietsers en wandelaars en dreigend startende scooters naar links zien te bewegen, want daar moet ik heen. Ik wil achter het CS langs in oostelijke richting gaan fietsen. Ergernis wordt onveiligheid. Hoe weet ik dat er geen vlotte e-bike achter mij optrekt, net als ik naar links afbuig en mijn been over het zadel werp?

Dat weet ik niet.

Op een grijs vlak van vijftig bij vijftig meter is het ieder voor zich

Het is een moment van niks weten en er gewoon maar op hopen dat het goed gaat. Het gaat goed. In zoverre dat er vanuit de fietsers- en voetgangerstunnel een jonge vrouw komt aanzeilen die in de drukte dezelfde kant op zwenkt als ik. De botsing die ik vrees blijft uit. Op raadselachtige wijze hebben we beiden onze snelheid en richting aangepast om ongeschonden verder te kunnen.

Welkom in de shared space. Ik gebruik dit woord omdat ik mij na thuiskomst verdiept heb in het ongemak dat ik altijd voel in de chaos achter het CS. Waar komt die lichte irritatie, dat gevoel van onveiligheid toch vandaan?

Het is opzet. Er hoort zelfs een naam bij. De Friese civiel ingenieur Hans Monderman (1945-2008) stoorde zich aan alle kinderachtige lijntjes, pijltjes en bordjes in het verkeer. Zonder al die aanwijzingen zouden de mensen zich volwassener gaan gedragen, dacht Monderman. In een ‘gedeelde ruimte’ zouden ze op elkáár gaan letten in plaats van op al die betuttelarijen van de overheid.

Noem het anarchie. Noem het humanisme. Maar het werkt. Eerst in Friesland en sinds enige tijd op dat onduidelijke, van richtlijnen gespeende stukje bij het station. Op een grijs vlak van vijftig bij vijftig meter is het ieder voor zich. Je zoekt het maar uit. Geen rood asfalt voor de fietsers of wat dan ook. Onder onze voeten de auto’s in de tunnel; boven ons de bussen op hun fly-over. En hier op de begane grond letten wij op elkaar. We moeten wel. We willen geen ongelukken.

Het gevoel van onveiligheid moet veiligheid bieden. Niet alle experimenten slagen. Maar vaak wel.

Ook aan de oostkant van het CS is er inmiddels een gedeelde ruimte. Én op sommige plekken in Utrecht en elders in Nederland en ver daarbuiten. In tal van landen voelen mensen zich eventjes ongemakkelijk en letten daardoor op. Dankzij pionier Hans Monderman.

Leuk om te weten.

Auke Kok is schrijver en journalist.