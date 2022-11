81-jarige vrouw aangehouden na dodelijk ‘handgemeen’ Jeroen Bosch ziekenhuis

Een 81-jarige vrouw uit de gemeente Heusden is donderdag aangehouden na een dodelijk incident in het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch, meldt de politie. In de nacht van woensdag op donderdag kwam de vrouw de kamer van een 78-jarige patiënt binnen en ontstond er een „handgemeen”. Het slachtoffer viel op de grond en „bleek te zijn overleden”.

De politie is een onderzoek begonnen om erachter te komen wat er precies is gebeurd. „We weten dat er een handgemeen was, maar niet of het slachtoffer uit bed is geduwd of zelf is gevallen”, zegt een woordvoerder. Kort na de worsteling, die vlak na middernacht plaatsvond, werd het 78-jarige slachtoffer gevonden.

Vanwege haar gezondheid staat de 81-jarige verdachte onder medisch toezicht. De politie heeft haar nog niet kunnen verhoren, zegt de woordvoerder, en ze is niet naar het politiebureau overgebracht.