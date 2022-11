Wordt Gerard Sanderink gedwongen op te stappen bij Centric?

Hoe anders was het leven van Gerard Sanderink gelopen als hij in augustus 2018 de zelfbenoemde cyberexpert Rian van Rijbroek niet had ontmoet? Het is niet te zeggen, maar betrokkenen vermoeden dat de Twentse zakenman dan niet deze donderdag tegenover het Openbaar Ministerie (OM) zou staan.

Na de ontmoeting tussen de twee volgden ruim vier jaren aan beslissingen die de toekomst van zijn bedrijven dusdanig op het spel zetten dat het OM het noodzakelijk achtte om in te grijpen. Voor de Ondernemingskamer bij het gerechtshof Amsterdam eist het OM donderdagmiddag nader onderzoek naar wanbeleid bij IT-dienstverlener Centric. In de tussentijd moet Sanderink geschorst worden als topman en zijn aandelen – hij is ook eigenaar van onder meer infrabouwer Strukton – bij een externe beheerder worden ondergebracht.

De zaak is het volgende hoofdstuk in een ongekende soap in ondernemend Nederland. Zelden haalde een zakenman met notering in de Quote 500 op een dusdanige manier het nieuws. Bij zijn bedrijven vertrokken verschillende bestuurders en hoge managers of ze werden ontslagen. Hij voerde tientallen rechtszaken tegen zijn ex-vriendin Brigitte van Egten, die hij beschuldigt van onder meer fraude en het plaatsen van porno op de servers van een van zijn bedrijven. Beide claims zijn meermaals door de rechter van tafel geveegd.

Over wie achter de beschuldigingen zit, waren betrokkenen de afgelopen jaren helder: zijn huidige vriendin Van Rijbroek. Zij zou Sanderink voeden met informatie over complotten binnen en buiten zijn bedrijven. Op die manier zou ze Sanderink hebben opgezet tegen bestuurders en andere nauwe contacten.

Lees hier meer over het opstappen van Centric-bestuurders in juni 2022: Wéér vertrekken bestuurders na een conflict met Gerard Sanderink

Niet te vertrouwen

Zo was het bestuur van Centric in 2018 in onderhandeling met een grote klant, toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), toen Sanderink ineens dreigde in te grijpen. Via Van Rijbroek had hij begrepen dat DNB niet te vertrouwen zou zijn als contractpartner.

Het bestuur wist te voorkomen dat de onderhandelingen na een gewonnen aanbesteding op een fiasco zouden uitlopen, maar het conflict legde wel de basis voor een uittocht van personeel bij Centric en later ook Strukton en ingenieursbureau Antea Group. Voor het eerst werd duidelijk welke invloed Van Rijbroek had op Sanderink en wat dat voor zijn bedrijven kon betekenen.

Van Rijbroek is officieel niet in dienst van Centric, maar dacht bijvoorbeeld wel mee over een cybersecuritydivisie die het bedrijf enkele jaren geleden zou beginnen (het is onduidelijk of dat ooit van de grond gekomen is). Ook wordt vermoed dat verschillende mails met beschuldigingen over Sanderinks ex-vrouw Van Egten van de hand van de Veghelse zijn.

Begin 2021 leek het wat rustiger te worden rond Sanderinks bedrijven. Na een uitval van Sanderink tegen een deurwaarder, vertrok hij als bestuurder bij Strukton en Centric. Sanderink had opnieuw een dubieus rapport met fraudebeschuldigingen over zijn ex-vriendin laten opstellen. Bron van de beschuldigingen zou wederom Van Rijbroek zijn geweest. Van de rechter moest de ondernemer die beschuldigingen rectificeren, maar Van Egten wilde weten met wie ze gedeeld waren en liet beslagleggen op Sanderinks mailbox en telefoon bij Strukton. Toen een deurwaarder eind 2020 kwam om de data te kopiëren, bedreigde Sanderink hem en liet zijn telefoon op afstand wissen.

De ophef die daarover ontstond, leidde tot een dusdanige druk van onder meer klanten op de ondernemer dat hij zijn bestuursfuncties neerlegde. Wel bleef hij betrokken als aandeelhouder. Het duurde niet lang: later dat jaar maakte hij al een comeback in de groepsdirectie van Strukton.

In juni van dit jaar werd het opnieuw onrustig rond Centric. Drie bestuurders stapten op. In hun ogen had Sanderink zijn macht misbruikt door via Centric een eerder door de rechter aan Van Egten toewezen schadevergoeding van 1,9 miljoen euro op te eisen. Sanderink vond dat het bedrijf beschadigd zou zijn geraakt door uitlatingen die Van Egten in verschillende juridische procedures deed over Centric. De rechtbank verwierp die claim destijds en verweet Centric en Sanderink misbruik van recht.

Lees ook: Het OM grijpt naar een zwaar middel om Gerard Sanderink af te zetten

Begin juli van dit jaar maakte het OM bekend een civielrechtelijk vooronderzoek te beginnen naar Centric. Dat gebeurde nadat onder meer Kamerlid Pieter Omtzigt zijn zorgen had geuit over de gevolgen van de onrust bij het bedrijf voor de dienstverlening van de overheid (zo verzorgde het de afgelopen jaren een deel van de IT-infrastructuur bij toezichthouder DNB en maken ook veel gemeenten gebruik van de software van Centric). Centrale vraag in het OM-onderzoek: hoe kan de continuïteit van de onderneming gewaarborgd worden? Uit dat onderzoek bleek dat er een groot verloop is onder personeel, wat de dienstverlening kwetsbaar maakt. Ook zegden de afgelopen tijd meerdere belangrijke klanten het contract met de automatiseerder op.

Terwijl het onderzoek in een afrondende fase was, maakte Sanderink twee weken geleden bekend als topman terug te keren bij Centric. Daarmee was voor het OM de maat vol. Het vraagt de Ondernemingskamer een onderzoek te beginnen naar mogelijk wanbeleid bij het bedrijf en Sanderink dus in de tussentijd te schorsen en de aandelen in extern beheer geeft. Zo kan Sanderink ook geen belangrijke beslissingen nemen bij zijn bedrijven tijdens zijn eventuele schorsing. De ondernemer mag zich daar donderdag tegen verweren.