Vier maanden cel geëist voor lijmactie ‘Meisje met de parel’

Het Openbaar Ministerie heeft vier maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, geëist tegen de man die vorige week zijn hoofd vastlijmde aan het schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer. Dat werd woensdag in de rechtbank van Den Haag bekend. De rechter vindt dat Wouter M. „cultureel erfgoed van onschatbare waarde heeft aangevallen”.

De uitspraak werd gedaan in een supersnelrechtzitting. Ook tegen een tweede verdachte, Pieter G., werd vier maanden cel geëist. Hij filmde de actie en zou van tevoren op de hoogte zijn geweest van de plannen, iets wat G. zelf ontkent. „Zonder het filmen zou deze actie het grotere publiek nooit hebben kunnen bereiken”, aldus het OM. „Mijn cliënt was geen activist, maar een journalist”, betoogde G.’s advocaat. „Hij wist dat ze aandacht zouden vragen voor klimaatverandering, niet hoe ze dat zouden doen.”

Lees ook: ‘Ik word boos op die mensen, niet op klimaatverandering’: dit vinden bezoekers van klimaatactivisme in musea

‘Boven de wet verheven’

De rechter neemt het de klimaatactivisten kwalijk dat zij zich boven de wet verheven zouden beschouwen. „Ze gingen er vanuit dat hun boodschap voorrang had boven al het andere, dat voor hen strafrechtelijke grenzen niet gelden”, aldus de rechter. „De openbare orde is in gevaar gebracht.”

Twee verdachten stonden woensdag voor de politierechter. Hoofdverdachte M. nam de verantwoordelijkheid voor de actie geheel voor eigen rekening. Hij had zich er tevoren van vergewist dat het schilderij zelf niet beschadigd zou worden. Dat gebeurde inderdaad niet, maar de lijst en het achterpaneel liepen wel schade op.

De derde verdachte was er woensdag niet bij, hij ging niet akkoord met een snelrechtprocedure en moet zich later verantwoorden. Hij plakte zijn hand op het achterpaneel van het schilderij en goot een rode vloeistof over M.’s hoofd. Zijn zaak wordt komende vrijdag behandeld.