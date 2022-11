Ik kom ’s morgens in de badkamer en op het wastafelblad ligt een boekje met de titel Deze aarde verlaten (Cri Stellweg, 1975).

Enigszins verontrust – we zijn op leeftijd – vraag ik aan mijn vrouw waarom dat boekje daar ligt.

„Ooh”, zegt ze, „ik heb er vannacht een mug mee doodgeslagen.”

